Pagelle Napoli-Bologna 3-2 | highlights e tabellino del match

Napoli-Bologna 3-2 : Pagelle e tabellino : Napoli-Bologna, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle NAPOLI BOLOGNA – Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A il Napoli e il Bologna si sfidano dopo una sconfitta per entrambe nel precedente turno di campionato. Gli azzurri sono caduti a San Siro contro l'Inter, mentre i rossoblù sono stati battuti in casa per mano della Lazio. In particolare, […]

Inter-Napoli 1-0 - Pagelle / Un’atavica questione di testa nei momenti topici : MERET. Un secondo appena e Icardi scaraventa da centrocampo una palla che s’incastra tra la traversa e le mani di Meret. Una paura a freddo per il giovane pipelet con pigiama verde. Un altro spavento molto più tardi: il solito Maurito s’avventa sulla pelota, Meret si butta, Albiol gli allunga il pallone e lui va a vuoto, Icardi tira a colpo sicuro ma c’è l’Uomo Nero che salva sulla linea. Ultima annotazione, prima del ferale gol interista: una ...

Inter-Napoli 1-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le Pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

L'Inter batte il Napoli 1-0 - le Pagelle : Martinez conquista San Siro : Termina sul risultato di 1-0 il posticipo della diciottesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che trovano il successo al 91' con un gol di Lautaro Martinez di sinistro nell'angolino dopo un velo di Vecino. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a trentasei punti, portandosi a meno cinque dai partenopei, che adesso sono a meno nove dalla Juventus capolista. Tra tre giorni si ritorna in campo con L'Inter che ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

INTER NAPOLI Pagelle- Spalletti, come noto, rinuncia a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari in una situazione in cui l'Inter è chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato in maniera importante la rincorsa alla Champions League dei nerazzurri, fermi al […]

INTER NAPOLI Pagelle- Tutto pronto per il calcio d'inizio della super sfida di San Siro tra Nerazzurri e Napoli. Spalletti, come noto, rinuncerà a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari. Inter chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha complicato […]

Napoli-Spal 1-0 - Pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...

Napoli-Spal 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Spal – Il Napoli rischia fino alla fine ma riesce a portare a casa una partita complicata. Decide il gol di Albiol, che batte Gomis svettando su un calcio d’angolo dalla sinistra. Bene Mertens e Lazzari, rimandati Kurtic e Hamsik. Napoli (4-4-2): Meret 6; Hysaj 6.5, Albiol 7, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (79′ Luperto 6); Callejon 6, Rog 6 (66′ Ruiz 5.5), Hamsik 5.5, Zielinski 6; Mertens 6.5 (83′ ...

NAPOLI SPAL Pagelle- Carlo Ancelotti per proseguire la rincorsa alla Juventus, Leonardo Semplici per tirarsi fuori dalle sabbia mobili di una classifica corta e pericolosa. Sono questi i temi del match di sabato pomeriggio al San Paolo. Si inizia alle ore 15. Ecco le probabili scelte dei due tecnici. Carlo Ancelotti penserà alla trasferta di […]

Cagliari-Napoli 0-1 - Pagelle / Cresce il portamento da leader di KK : OSPINA. Stavolta, su quel palo già maledetto ad Anfield, non fa cazzate, cara Ilaria, e respinge a modo suo su Faragò. Ma la vera ospinata, la palla fermata con entrambe le gambe, la compie su Farias. Un miracolo perlopiù inutile perché il sardo era in fuorigioco. Meglio, stasera, pure sui rilanci – 6,5 Ospinata è una parola bellissima, come quelle due gambe chiuse a dire no a Farias, Fabrizio. Nella ripresa nulla più che ordinaria ...