'Basta voti al buio e il tetto di 150mila euro per gli appalti senza gara è contro la nostra storia' - HuffPostItalia

(Di sabato 29 dicembre 2018) "ale ildiper glila nostra storia". Lo dice a Repubblica, Elena Fattori, la senatrice del M5S sotto procedimento da parte dei probiviri per il mancato voto di fiducia sul decreto sicurezza. "Possono espellermi - avverte -, ma io non mi dimetto". Sulla manovra spiega: "Ho detto che è l'ultima cosa che voto ale lo confermo. C'era il rischio dell'esercizio provvisorio e non è così terribile come il decreto sicurezza. Purtroppo gli emendamenti che avevamo presentato, come quello sul caporalato, sono stati completamente ignorati. Per stavolta passi, ma non è accettabile votare cose che non si leggono e non si dibattono. Non accetto più di dire solo sì o no". Alla domanda se crede che i 5 stelle vogliano introdurre il vincolo di mandato, risponde: "Se n'è parlato, ma ...