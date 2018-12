Inter-Napoli | spunta un nuovo video degli scontri | “È una guerra” Le immagini da

Inter-Napoli - nuovo video degli incidenti fuori da San Siro : Spunta un nuovo video riguardante i vergognosi incidenti avvenuti fuori da San Siro prima del match Inter-Napoli del 26 dicembre. Un agguato in piena regola di alcuni ultrà nerazzurri contro i tifosi ...

Inter-Napoli - la moglie dell’ultrà morto negli scontri racconta il suo Daniele : “era un gran lavoratore” : Daniele Belardinelli raccontato dalla moglie Cristina: il capo Ultrà del Varese morto nei pressi di San Siro dopo Inter-Napoli era un grande lavoratore Dopo gli scontri del post partita tra Inter e Napoli, il calcio si stringe intorno alla famiglia di Daniele Belardinelli, tifoso morto durante la guerriglia scatenatasi nei pressi di San Siro. Due giorni dopo la tragedia, il capo Ultrà del Varese, investito da un Suv vicino ...

Inter-Napoli? La colpa non è soltanto dei tifosi. Parla Moggi : chi mette sotto accusa : Vince l'Inter sul Napoli al Meazza e, indirettamente, vince la Juve che guadagna un punto sulla squadra di Carlo Ancelotti, nonostante il pareggio di Bergamo contro l' Atalanta. Sarebbe stata una giornata di calcio intensa, senza gli episodi allucinanti di Milano. Ma i problemi partono da più lontan

Mazzola : 'Inter-Napoli? Ecco cosa avrei fatto' - : Inter-Napoli non era da sospendere, ma da annullare. La pensa così Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra che oggi su Il Giorno dice la sua su quanto accaduto a San Siro nella tormentata giornata del ...

Scontri Inter-Napoli - parla la moglie del tifoso ucciso : "Era solo un gran lavoratore" : SCHERMA CORTA E CALCIO - Sì, lo sport era una parte importante della sua vita. Daniele è stato un buon atleta nella scherma corta, disciplina poco conosciuta in cui si combatte con un'arma lunga una ...

Pecoraro : «Mazzoleni non ha voluto sospendere Inter-Napoli» : L’intervista a Repubblica Giuseppe Pecoraro, procuratore federale, ha confermato oggi la sua versione dei fatti: secondo lui Inter-Napoli andava sospesa. Ecco le dichiarazioni più significative della sua intervista a Repubblica: «Il regolamento è stato violato, il gioco andava sospeso. È stato un errore. Ci sono delle normative ben precise e non sono state rispettate». Chi non ha rispettato le leggi? «Non i miei uomini, a San Siro erano ...

Inter Napoli - parla Cardona : 'Evitata una strage!' - GdS - : Per cosa, il colore della pelle? Questi folli non si rendono conto che giocatori di colore sono in tutte le squadre del mondo? Facendo buu a un avversario, non offendo forse anche un giocatore della ...

Inter-Napoli oltre i veleni : Giusto per la cronaca, la Juve guida la classifica con un valore stimato di 809 milioni, Napoli al 3° posto avendo aumentato del 121%, ma si parla di 559 milioni. Numeri magari contestabili che, ...

Scontri Inter-Napoli - l’audio shock di un tifoso : “li abbiamo uccisi - hanno spostato il morto e ci hanno applaudito” [VIDEO] : Emergono nuovi dettagli shock sugli Scontri prima del match di campionato tra Inter e Napoli che ha portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Un 35enne non ce l’ha fatta dopo essere stato investito da un van, le condizioni sono sembrate subito gravi fino al decesso che è avvenuto nella mattinata di ieri. Si è valutata anche la possibilità di sospendere la giornata di campionato ma alla fine la Serie A scenderà in campo ...

Inter-Napoli poteva essere sospesa per i cori razzisti contro Koulibaly? : Le regole Figc Le regole in questione fanno parte delle decisioni ufficiali della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, a corredo del regolamento dello sport del calcio, la traduzione italiana ...

Inter-Napoli - tifoso morto e caso Koulibaly : questo calcio fa schifo : questo calcio fa schifo. Lasciatevelo dire da un tifoso, un appassionato tutt’altro che politically correct, uno che resta giù di morale tutta la settimana se la propria squadra perde. Quale sia questa squadra è dettaglio secondario, il tema è un altro, il solito: perché il pallone resta la zona franca attraverso la quale passano atteggiamenti che in nessun altro contesto del vivere civile sarebbero tollerati? Ieri ero a San Siro ...

TIFOSO MORTO NEGLI SCONTRI DI Inter-NAPOLI/ Il marcio del pallone e la nausea della retorica : Ieri è deceduto all'ospedale San Carlo di Milano Daniele Belardinelli, l'ultrà investito dopo la partita INTER-NAPOLI di mercoledì.

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Le notizie del giorno – Shock Inter-Napoli - morto un tifoso : Le notizie del giorno – Ultima giornata di campionato Shock per il massimo torneo italiano, prima del match tra Inter e Napoli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Ecco le importanti dichiarazioni da parte del Questore di Milano Marcello Cardona: “Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Situazione tragica e inaccettabile. Chiederò la chiusura della curva dell’Inter fino al ...