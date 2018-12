Foggia | incidente stradale | Antonio muore a 27 anni | il sindaco spegne le luminarie

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima nella quale purtroppo a perdere la vita è un giovane ragazzo, questa volta a causa di un, si è verificata nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Apricena. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, quando davanti ad un supermercato del posto, un'automobile e una moto, guidata dal ventisettenneBonfitto, si sono scontrate violentemente. Tuttavia, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, a seguito del violento impatto, il ragazzo pur lamentando forti dolori all'addome non appariva in pericolo di vita. Invece, quell'gli è costato la vita dopo diverse ore trascorse all'interno dell'ospedale per gli accertamenti del caso.Tragica morte in provincia di: perde la vita in unun ventisettenne Stando a ...