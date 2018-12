Natale | Polizia di Stato scende in campo per salvaguardare shopping online 2

Natale : Polizia di Stato scende in campo per salvaguardare shopping online : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - E’ ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che il piacere dello shopping per l’acquisto di doni per le persone care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ri

La Polizia evita un Natale di sangue a Crotone : eseguiti diversi arresti : Dalle indagini dalla Polizia è emerso che le cosche di Crotone avevano già pianificato alcuni omicidi. Gli agenti di Catanzaro

La corsa ai regali di Natale si fa anche online. I Consigli della Polizia per evitare le truffe : La Polizia di Stato scende in campo per "salvare" lo shopping natalizio online. Nasce una guida con Consigli pratici e suggerimenti per acquistare in rete.

Shopping di Natale online - ecco il 'vademecum' della Polizia per prevenire le truffe

New York - sirene polizia accese come luci di Natale per i bimbi malati - : Lo scorso 12 dicembre la strada davanti all'ospedale pediatrico Golisano a Rochester è stata invasa dai mezzi dei pompieri, dalle ambulanze e dalle vetture dei poliziotti che hanno acceso le loro luci ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale - almeno 2 morti e 11 feriti. Killer asserragliato - in corso blitz della polizia : I PRIMI SOCCORSI IL VIDEO spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia . almeno due morti e 11 feriti è l'ultimo provvisorio bilancio della prefettura . Oltre ai due morti, secondo la ...