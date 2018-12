Pisa | incendio sul Monte Serra | fermato il presunto piromane

Incendio nel Pisano : fiamme in uno stabile a causa dei camini mal funzionanti : I camini di un’abitazione di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa si sono incendiati nel pomeriggio in seguito al cattivo funzionamento del condotto di evacuazione dei fumi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito in ospedale a Empoli per accertamenti il proprietario dell’immobile, una palazzina di tre piani. Per cause in corso di accertamento, dal condotto di evacuazione dei fumi dei ...

Incendio Pisano - raccolta per telecamere : ANSA, - FIRENZE, 21 NOV - Si chiama 'Gli occhi del bosco' la campagna di raccolta fondi presentata questa mattina nel Comune del Calci , Pisa, e che prevede la realizzazione di un impianto di ...

Pisa. Incendio in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo rom : Le fiamme si sono levate alte alla periferia di Pisa in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo

Pisa : Centinaio - Rossi in malafede su incendio - in cerca di polemica : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il governatore Rossi oltre a essere scorretto, dovrebbe iniziare ad essere più chiaro con sé stesso. Non è accettabile che dichiari che il Governo non sta facendo niente per l’incendio nel Pisano. O è in malafede o è semplicemente alla ricerca di una sterile polemica poli

Il Vasto Incendio dei Monti Pisani 24 Settembre 2018 : Ricorre oggi, 1 mese esatto dall’Incendio dei Monti Pisani, a cui purtroppo siamo stati testimoni. Oltre 800 ettari andati in fumo in 48 ore di Incendio, molte persone che hanno subito danni a case, alcune delle quali internamente distrutte, aziende agricole che hanno subito danni ai propri terreni,.. Ripercorriamo quei drammatici instanti. Erano le 22:25 circa, il nostro Andrea che in quegli instanti stava osservando la situazione ...