Indagato il presidente e direttore generale di Atac Paolo Simioni

In Sila appalti pilotati e lavori incompiuti con fondi Ue : Indagato presidente regione - Pd - . : Oliverio è accusato di abuso d'ufficio. Secondo la procura di Catanzaro avrebbe fatto pressioni per saldare un imprenditore che aveva ottenuto un appalto per lavori ancora non conclusi con fondi ...

Mario Oliverio Indagato - la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente : “Accuse infamanti - sciopero della fame” : La Dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il gip Pietro Caré ha accolto la misura cautelare ma ha disposto nei confronti del politico calabrese l’obbligo di dimora nel comune dove risiede, a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Oliverio è accusato di abuso d’ufficio nella gestione di alcuni appalti importanti come l’aviosuperficie di Scalea e l’impianto sciistico ...

Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è Indagato per abuso di ufficio : Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso di ufficio, nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza su irregolarità in due appalti pubblici. Nei confronti di Oliverio – eletto presidente della regione nel 2014 con il PD

Indagato il presidente della regione Calabria - Mario Oliverio : Il governatore è accusato di abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta su appalti pubblici. Disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il centro del Cosentino in cui vive -

Appalti truccati in Calabria : Indagato il Presidente della Regione Mario Oliverio : Il governatore della Calabria è finito al centro di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cosenza: nei confronti dell'uomo è stato disposto l'obbligo di dimora. Oliverio è accusato di abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso.Continua a leggere

Calcio - il presidente della Sampdoria Ferrero Indagato : sequestrati 2 - 6 milioni : Un sequestro da 2 milioni e 600mila euro disposto dal gip di Roma e sei indagati tra cui il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza ha eseguito il decreto nei confronti nei confronti della società di Genova. Non solo soldi ma anche un immobile residenziale di pregio in Firenze, via dei Renai. La Sampdoria Calcio è destinataria di un sequestro per un importo di oltre 200 mila ...

Fuga di notizie sul fallimento del Palermo - Indagato un giudice e l’ex presidente : La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione che vede coinvolto anche l'ex presidente rosanero Giammarva. L'articolo Fuga di notizie sul fallimento del Palermo, indagato un giudice e l’ex presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Catania - presidente antiracket arrestato per peculato e falso. E’ Indagato anche per estorsione : Il presidente dell’Associazione siciliana antiestorsione, Salvatore Campo, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. E’ indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale. Campo è stato posto ai domiciliari da militari delle Fiamme gialle in esecuzione di un provvedimento ...

Chiusa l'inchiesta sul Crer : Indagato l'ex presidente Baccega Aosta - Il reato contestato è l'indebita percezione di erogazioni a danno ... : Chiuse dalla Procura della Repubblica le indagini preliminari nei confronti dell'ex presidente del Circolo Ricreativo Ente Regione " Enti Locali, Enzo Baccega . Al già responsabile dell'associazione, ...

Interpol - presidente Indagato per tangenti in Cina/ Ultime notizie - sotto protezione moglie e figlia : Cina, presidente Interpol "scomparso" indagato per tangenti: Ultime notizie, Meng Hongwei ha inviato una lettera di dimissioni all'organizzazione. Imbarazzo per Pechino.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:55:00 GMT)