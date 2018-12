Milano | appello di Sala ai senzatetto | non dormite all' aperto

Confartigianato : da Milano appello a Governo - misure per lo sviluppo : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Verrà lanciato domani da Milano l'appello di Confartigianato nazionale al Governo ad affrontare i problemi che attanagliano l'attività delle piccole imprese italiane, a partire dal tema delle infrastrutture, materiali e immateriali, fino ai nodi irrisolti del sistema e

Scrisse 'Forza Vesuvio' su Facebook - assolta in Appello a Milano : Scrisse su Facebook nel 2012 "Forza Etna, forza Vesuvio", augurandosi "una catastrofe naturale nel centro-sud Italia". Ma "Il fatto non sussiste". Con questa formula è stata assolta dalla Corte d'...

Appello di Milano - Torino e Genova : 5 scelte per liberare i conti dei Comuni : A livello nazionale la politica si scambia accuse quotidiane sulla «rovina del Paese», ma sulla finanza locale trova una piattaforma comune. irpef 27 ottobre 2018 Fisco, nel 2019 possibili aumenti ...

Milano - strage al Tribunale : guardia giurata condannata a 3 anni in appello : La corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado: "Non ha fermato l'omicida"

Milano - centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...

Milano - Clinica Santa Rita : 15 anni in appello a Brega Massone : Il primario: 'Mi dispiace per tutto quelle che è accaduto e chiedo scusa a tutte le persone che hanno sofferto, non era mia volontà' - 15 anni di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l'ex chirurgo ...

Milano - ergastolo cancellato in appello a Brega Massone : pena ridotta a 15 anni : La Corte d'Assise d'appello ha riqualificato il reato, da omicidio volontario a preterintenzionale, per l'ex primario della clinica Santa Rita

Esplosione a Milano - ridotta la pena in appello a Giuseppe Pellicanò per la strage di via Brioschi : 30 anni di carcere : È stata ridotta in appello la pena per Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario accusato di strage e devastazione per aver causato l’Esplosione del suo appartamento in un palazzo di via Brioschi, a Milano, nel giugno 2016. La Corte d’Assise d’appello di Milano lo ha condannato a 30 anni di carcere, ritoccando l’ergastolo inflitto in primo grado. Nell’Esplosione morirono la sua ex compagna Micaela Masella e una coppia di ...