La sanità italiana parla russo | cresce domanda dall' estero

La sanità italiana ancora sulle pagine dei giornali esteri : dal Guardian al Telegraph si parla del “governo scettico nei confronti dei vaccini” : La questione dei vaccini in Italia è diventata ormai da tempo di interesse internazionale, tanto da essere trattata anche nei quotidiani, nelle riviste e nei giornali più illustri del mondo. Uno degli ultimi in ordine cronologico è il britannico Guardian, poi ripreso da altre testate, che ha dedicato un articolo alla revoca di alcuni membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità da parte del Ministro Giulia Grillo. La scelta del ...