Impregilo | Fincantieri- Italferr scelti per il nuovo ponte di Genova Sarà pronto entro

Genova - La ricostruzione del ponte a Salini Impregilo e Fincantieri : Sarà una società costituita allo scopo da Salini Impregilo e Fincantieri, denominata Per Genova, a ricostruire il ponte sul Polcevera in sostituzione di quello crollato tragicamente il 14 agosto. Lopera, che si basa sul progetto di Renzo Piano (ma prevede un numero inferiori di piloni), potrà essere completata in un anno a partire dal momento in cui larea sarà resa disponibile per le imprese, ovvero da quando saranno completati gli interventi di ...

Crollo Ponte Genova : Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della ricostruzione con la nuova società “PerGenova” : Salini Impregilo e Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si aggiudicano il contratto per la ricostruzione del Ponte sul fiume Polcevera a Genova, che verrà realizzato dalla neocostituita società “PERGenova”. Il nuovo Ponte, che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di ...

Ponte Morandi - “ricostruisce Fincantieri con Salini Impregilo. Il progetto è quello di Piano”. Il rischio ricorsi degli esclusi : Toccherà a Salini Impregilo, insieme a Fincantieri e Italferr, ricostruire il Ponte Morandi sulla base del progetto di Renzo Piano. Alla fine il commissario Marco Bucci ha seguito la linea più fortemente caldeggiata dal governo – in particolare dal M5s – già pochi giorni il crollo del viadotto Polcevera a Genova, nel quale morirono 43 persone. È fuori la friulana Cimolai, che si proponeva assieme all’archistar Santiago ...

