I gilets jaunes | l' idea romantica delle proteste e il ritorno alla politica Quella vera

gilets jaunes : il malessere in una società senza mediazioni. Voluta così da Macron : E, ragionando in termini generali, non solo in Francia, ma in Europa e in tutto il mondo, con tutte le necessarie attenzioni a particolarità e differenze, le forze di sinistra, senza voler "mettere ...

Dopo Katowice e i gilets jaunes : la lotta al riscaldamento globale riparta dall'Europa : Così com'è successo per il Global Compact sulle migrazioni, anche l'esito della Conferenza sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, COP24, rischia di non incidere realmente sul fenomeno che intende governare, il riscaldamento globale, per la mancata adesione di attori fondamentali.Entrambi i consessi, Marrakech e Katowice, cercavano soluzioni condivise per fenomeni epocali che nessuno, da solo, è in grado di ...

Quella sinistra francese che sta al fianco dei gilets jaunes : Paralizzare l'economia, quindi, e non solo dal punto di vista della circolazione delle merci come i gilets fanno già in molte località francesi, ma a partire dai luoghi di lavoro. 'È 40 anni che la ...

gilets jaunes - l'atto quarto fa paura : Parigi blindata - schierati 89mila poliziotti : "Annullamento tassa carburante prevista a gennaio 2019 e aumento paga minima. Sono le misure avanzate dal primo ministro E. Philippe per placare la collera dei Gilets Jaunes e far sì che abbandonino l'...

gilets jaunes - francesi sempre più solidali mentre si prepara il "quarto atto" della protesta : "Sono trascorsi quasi venti giorni dalla nascita del movimento dei Gilets Jaunes, ma tutto pare non aver fine e dopo il terzo atto si parla del quarto, la prossima manifestazione nazionale a Parigi ...

Cosa vogliono davvero i gilets Jaunes : Collaborare con l'ONU affinché i campi di accoglienza siano aperti in molti Paesi del mondo, in attesa dell'esito della domanda di asilo. • Che i richiedenti asilo respinti siano rinviati al ...

"gilets Jaunes" designano i loro coordinatori - Macron apre a consultazioni ma la collera dilaga : Una terza manifestazione nazionale dei Gilets Jaunes ha avuto luogo sabato a Parigi. Il bilancio di questa giornata è stato molto pesante. Immagini di guerriglia urbana che hanno fatto il giro del ...

La nuova protesta dei gilets jaunes a Parigi : La giornata di oggi potrebbe mettere a dura prova la linea politica, sorda e unilaterale, tutta decreti e fiducia, che sin dalle elezioni ha ispirato il presidente Macron. 5.000 gli agenti mobilitati ...