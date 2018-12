C' è l' accordo con Bruxelles Il Tesoro annuncia la chiusura della trattativa

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ore 19.29. Le agenzie di stampa battono il flashtregua, quella tra il governo italiano esullaper la riscritturamanovra. "fatto", fanno sapere fonti del. Passano meno di trenta minuti e da palazzo Chigi viene fatto filtrare un messaggio che ha il sigillo dell'estrema prudenza: "allo stato" solo comunicazioni verbali da parte dei commissari Moscovici e Dombrovksis, ma non c'è ancora la "comunicazione ufficiale" da parteCommissione europea. Toni diversi, ma che nella sostanza confermano l'esito positivo al termine di un'ennesima giornata nervosa e agitata perché - secondo quanto riferiscono fonti di governo a Huffpost - si è trattato in modo serrato fino all'ultimo momento utile. A poche ore dalla decisioneCommissione, che mercoledì mattina alle 9 si riunirà per il verdetto. I numeri ancora ...