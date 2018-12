Milan | le condizioni di Romagnoli e Musacchio in vista del Bologna

Pato torna al Milan? Ecco le condizioni : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Pato dovrà abbassarsi l'ingaggio e convincere il club cinese a lasciarlo partire in prestito fino a giugno.

Caso mense a Lodi - il tribunale di Milano sconfessa la sindaca : "Condizioni uguali per tutti" : Svolta nella vicenda dei figli di stranieri esclusi dal nuovo regolamento comunale: "Va cambiato". I legali: "Vitttoria della ragionevolezza"

Milan - le condizioni degli acciaccati : novità su Musacchio e Romagnoli : L’infermeria di Milanello, a scapito di quanto avvenuto nelle scorse settimane, potrebbe iniziare a svuotarsi relativamente presto. Le principali novità dell’ultima ora riguardano il pacchetto difensivo con Musacchio e Romagnoli che si avvicinano al ritorno a disposizione di Gattuso. L’obiettivo è quello di riconsegnarli all’allenatore entro il boxino day: stando a Sky Sport, Musacchio sarebbe già tornato in gruppo ...

Milan - Ibra non convince per le condizioni fisiche : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione che potrebbe riportare Zlatan Ibrahimovic al Milan è in stand by perché il club rossonero sta facendo anche alcune riflessioni sulle condizioni fisiche dell'attaccante svedese. Per ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Sky Bakayoko e Cutrone : le loro condizioni dopo Milan-Dudelange : Peppe di Stefano a Sky Sport nel post-partita ha spiegato che Tiemoué Bakayoko ha un problema alla caviglia. Per questo è stato sostituito, non si sa se si tratti di una distorsione. Domani verranno ...

Milan - Gattuso : “L’importante era vincere. Su Higuain e le sue condizioni…” : Al fischio finale del match vinto contro il Dudelange, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport e ha analizzato la partita: “Sull’1-1 è subentrata un po’ di paura, ma la partita l’avevamo interpretata bene. A volte mi prendete per scemo, ma partite facili non ce ne sono. Quando sta in partita, il Dudelange può metterti in difficoltà: giocano sempre la palla. Poi quando si cambia molto ...

Ibra-Milan - Raiola detta le condizioni dell'affare : nella trattativa il rinnovo di Abate : "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questi erano solo alcuni versi di una delle più belle canzoni del cantautore romano Antonello Venditti, i quali descrivono in maniera molto perfetta lo stato d'animo attuale dei tifosi rossoneri sulla vicenda inerente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con la maglia del Milan ha giocato per due stagioni, dal 2010 al 2012, mettendo a segno 42 reti tra campionato e Champions League e ...

Milan - pessime notizie relative alle condizioni di Bonaventura : stagione finita per il giocatore rossonero : Il centrocampista rossonero ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico negli Stati Uniti, i tempi di recupero oscillano tra i 7 e gli 8 mesi stagione praticamente finita per Giacomo Bonaventura, il centrocampista del Milan infatti ha deciso di operarsi negli Stati Uniti per risolvere una volta per tutte l’infiammazione alla cartilagine del ginocchio sinistro. Il club del Fondo Elliott ha deciso di andare sul sicuro, per questo ...

Milan - infortunio Calabria : preoccupano le condizioni del terzino : Per Gattuso adesso l’emergenza è totale, dopo le defezioni di Caldara, Romagnoli, Musacchio, Biglia e Bonaventura a Milanello hanno dovuto aprire il file “infortunio Calabria”. Il terzino classe 1996, ha lasciato precauzionalmente il ritiro degli Azzurrini di Di Biagio per tornare a Milano ma la situazione sembra più complicata dal previsto. -> Leggi anche Highlights Under […] L'articolo Milan, infortunio Calabria: ...

Milan-Juventus : gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Higuain : Gonzalo Higuain ha tenuto i propri tifosi col fiato sospeso per l’intera settimana, domenica sera ci sarà Milan-Juventus Gonzalo Higuain si è allenato regolarmente in gruppo. Stamane il Milan si è allenato in vista della gara contro la Juventus ed il Pipita si è aggregato al gruppo in maniera normale, senza saltare nessun esercizio all’interno della seduta. Il problema alla schiena per l’ex di turno sembra essere ...

Milan - infortunio Higuain : le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante argentino : La contusione al fianco subita nel match contro l’Udinese dovrebbe essere smaltita dall’attaccante argentina in tempo per il match contro la Juventus-- Il Milan resta in ansia per le condizioni di Gonzalo Higuain, uscito nel corso del primo tempo del match con l’Udinese per una contusione al fianco. Dopo le manovre del chiropratico rossonero messe in atto già nella serata di ieri, l’attaccante argentino si sottoporrà domani ad altri ...

Udinese-Milan - Higuain sostituito per infortunio : le condizioni : Tifosi rossoneri e tecnico Gennaro Gattuso molto preoccupati dal 35′ della partita Udinese-Milan, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. L’attaccante argentino Gonzalo Higuain infatti è stato costretto ad abbandonare il terreno da gioco della Dacia Arena. Udinese-Milan, problemi alla schiena hanno spinto Higuain a chiedere il cambio Per la punta si […] L'articolo Udinese-Milan, Higuain sostituito ...

Milan - le ultime sulle condizioni di Biglia : ecco l’esito degli esami strumentali : Il giocatore rossonero ha riportato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, verrà ricontrollato tra quindici giorni Brutte notizie per il Milan, Lucas Biglia si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Un duro colpo per Gattuso, che perderà il proprio centrocampista per almeno un mese ritrovandolo con ogni probabilità dopo la ...