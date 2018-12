Balotelli su CR7 | ' Massimo rispetto per lui | ho commentato ad un suo gesto poco sportivo'

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Lo scorso sabato sera si è disputato il famoso derby della Mole, Torino-Juventus. La Juventus è riuscita a strappare uno striminzito ma prezioso 1-0, grazie ad un calcio di rigore realizzato dal solito Cristiano Ronaldo, al minuto 70. Molto bravo il portiere granata, che ha intuito la traiettoria della sfera, mancandola di. Il bomber portoghese, però, dopo aver insaccato il pallone in rete, si è esibito nella sua solita esultanza, ma prima di farlo si è avvicinato al portiere granata e gli rifila un accenno di spallata: impietrito il portiere Ichazo, subentrato nel corso del primo tempo al posto dell'infortunato Sirigu.Atteggiamento, quello dell'attaccante della nazionale portoghese, che ha scatenato non poche polemiche nel cuore della tifoseria granata. Un atteggiamento forse da intendersi come "di superiorità" o forse un cenno di sfida o un tentativo di stuzzicare il portiere ...