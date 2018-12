Sampdoria-Parma 2-0 | le pagelle di CalcioWeb

Highlights Sampdoria-Parma 2-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Quagliarella infinito - Caprari la sblocca : La Sampdoria ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019 di calcio e continua a viaggiare in ottime acque, i blucerchiati si sono imposti autorevolmente di fronte al proprio pubblico con un micidiale uno-due poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco: Caprari la sblocca con un bel tocco, poi l’infinito Quagliarella firma il raddoppio con un gran colpo di testa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Sampdoria-Parma - il match al Ferraris Tweet dallo stadio | : Dopo il pareggio contro la Lazio e la vittoria sul Bologna, i blucerchiati affontano sul campo di casa la squadra di D’Aversa

Sampdoria-Parma - le formazioni ufficiali : Sampdoria-Parma, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessanti match tra tutti quello tra Sampdoria e Parma. La squadra di Giampaolo è reduce dall’importante pareggio sul campo della Lazio, anche quella di D’Aversa ha conquistato un solo punto nel match davanti al pubblico amico contro il Chievo, partita che può dare indicazioni per ...

Sampdoria-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Sampdoria-Parma, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta Sampdoria-Parma - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 15 Sampdoria e Parma si affrontano a Marassi nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo , dopo il pareggio in extremis con ...

Sampdoria – Parma - le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie A : Sampdoria – Parma, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AGenova teatro di una sfida dal sapore europeo. Le due squadre arrivano da una buona prima parte di campionato e occupano le zone alte della classifica. Se per la Sampdoria, visto il parco giocatori e le risorse, non è una sorpresa, è interessante la situazione dei ducali, dopo le tre promozioni consecutive.GENOVA – Mister Giampaolo vola sulle ...

Sampdoria-Parma : Pagelle - Highlights e tabellino del match : SAMPDORIA PARMA Pagelle – Dopo l’esaltante pareggio con la Lazio, la Sampdoria torna in campo domenica ospitando al Ferraris il Parma. Tifoserie amiche, si prevede una grande festa sugli spalti. In campo Giampaolo avrà un bel da fare, squalificato Bereszynski e soliti dubbi nel reparto offensivo. Un dubbio per reparto in vista di Sampdoria-Parma per quanto riguarda la […] L'articolo Sampdoria-Parma: Pagelle, Highlights e ...

Sampdoria - Parma : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Domenica 16 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita. QUI Sampdoria La formazione ligure dovrebbe ...

Sampdoria-Parma - diretta streaming su DAZN : pronostico e i dubbi di Giampaolo e D’Aversa : Sampdoria-Parma di domenica è la partita tra due delle più belle realtà dell'intera Serie A. Le due squadre sono a ridosso della zona Europa League e stanno vivendo ottimi momenti di forma, con i blucerchiati reduci dal pareggio allo scadere contro la Lazio firmato Saponara e gli emiliani bloccati sull’1-1 dal Chievo in casa per colpa anche della sfortuna. Il pronostico di Sampdoria-Parma Sampdoria-Parma però secondo i bookmakers non sarà una ...