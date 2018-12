Roma Archery Trophy – Indoor World Series | tutti i risultati dell’unica tappa italiana

Tiro con l’arco – Roma Archery Trophy : conclusa la prima giornata di gare - ecco tutti i risultati : Ha preso il via la tappa italiana delle Indoor World Series, su tutte spicca la prestazione di Faith Miller (Usa): nuovo primato mondiale junior compound con 594 punti sulle 60 frecce, uno in più rispetto al precedente primato Il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana inserita nel calendario del nuovo circuito Indoor World Series, ha preso il via oggi alla Fiera di Roma con il primo turno di qualifiche di tutte le divisioni in gara: ...