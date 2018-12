Il sindaco - Italia Politics 4 Dummies | su Italia 1 il docufilm de Le Iene con Ismaele La

Le Iene : domenica 16 dicembre il docufilm 'Il sindaco " Italian politics 4 dummies' : Un dietro le quinte della politica Italiana che ha già riscosso un enorme successo dalla critica durante la tre giorni di proiezioni nei cinema , 26 , 27 e 28 novembre , e che, a seguito delle ...

Il sindaco - Italian politics for dummies : la clip in anteprima del film de Le Iene : 'Nella mia campagna da candidato sindaco ho fatto scelte sbagliate, ma almeno posso mostrare come funziona la politica in questo Paese'. Lo dice Ismaele La Vardera, inviato delle Iene,...

Yassine - dalla Guinea all’Italia attraverso deserto e mare - è il nuovo “baby sindaco” di Bagheria : Yassine Diallo, 15 anni, è arrivato da solo in Italia due anni fa dopo un lungo viaggio iniziato in Guinea: ora frequenta la terza media ed è stato eletto "sindaco dei ragazzi" a Bagheria, in Sicilia. "Voglio costruire una scuola nel mio paese".Continua a leggere

Forte scossa di terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo di Romagna : “Cittadini scesi in strada” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...

L'ex sindaco Fassino : "Cara Italia - guarda Torino : qui la gente è stufa" : "Cara Italia, guarda a Torino. E guardala bene perché qui sta succedendo qualcosa e quando qui succede qualcosa, lo sai, poi succede anche a te. Qui la gente è stufa, stufa dell'arroganza, dell'incompetenza, delle false notizie, delle false commissioni, dell'incapacità cronica, delle recite da cabaret. Qui la gente si raduna in piazza per dirlo con chiarezza, senza strepiti o isterie, semplicemente con serietà. A ...

Maltempo : isolato Campofelice Fitalia - sindaco 'Comunità in trappola' : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - Nuovamente chiusa al transito dopo il Maltempo la strada Sp 55, con ordinanza della Città metropolitana, che collega Campofelice di Fitalia a Mezzojuso e da qui a Palermo. E il paese torna ad essere isolato. "Per non rimanere completamente intrappolati è possibile usare

Maltempo - isolato Campofelice Fitalia : il sindaco - “Comunità in trappola” : Nuovamente chiusa al transito dopo il Maltempo la strada Sp 55, con ordinanza della Città metropolitana, che collega Campofelice di Fitalia a Mezzojuso e da qui a Palermo. E il paese torna ad essere isolato. “Per non rimanere completamente intrappolati è possibile usare un’altra strada secondaria, la intercomunale 30, ormai a pezzi, dissestata, franata in vari punti, strapiena di avvallamenti, poco più che una trazzera, che collega ...

L’ex giunta condannata a risarcire il Comune. Nei guai il primo sindaco italiano di CasaPound : Esattamente un anno fa, CasaPound aveva il suo primo e storico sindaco in Italia. Andrea Bianchi, unico amministratore di Trenzano, 5 mila abitanti in provincia di Brescia. Il 2 novembre 2017 aveva infatti deciso di aderire pubblicamente al partito neofascista, dopo un passato di lunga militanza in Forza Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti...

Allerta Meteo - De Magistris si scaglia contro i meteorologi : se il sindaco della terza città d’Italia non ha capito niente… : Napoli è la terza città d’Italia per popolazione con i suoi 963.000 residenti: soltanto Roma e Milano ne hanno di più. Eppure il Sindaco del capoluogo partenopeo non ha capito nulla del sistema di Allerta Meteo nazionale, adottato dalla protezione civile: dopo l’ondata di maltempo di ieri, infatti, stamattina De Magistris in apertura della seduta del consiglio comunale ha duramente attaccato la protezione civile dicendo che “Il ...

sindaco Claviere - 'Migranti : governi italiano e francese si incontrino qui da noi' : Situazione migranti sotto controllo a Claviere, il Sindaco Franco Capra ringrazia le istituzioni e auspica un incontro bilaterale nel proprio comune

Bufera Lega Forza Italia - Nisini : 'Dopo mesi di sparate ho dovuto puntualizzare - dispiace abbiano messo in mezzo il sindaco' : 'Ho voluto mettere i puntini sulle i, per delle dichiarazioni che io dico siano farneticanti, che vanno a toccare una coalizione che in città funziona. Successivamente al palio straordinario di Siena ...