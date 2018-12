Uno scambio di persona ha fatto saltare una grossa operazione di mercato in NBA

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per Uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

Inter su Modric - si pensa a una nuova offerta ma nessUno scambio con il Real Madrid : Uno degli obiettivi dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. È in quel ruolo che i nerazzurri, in questa prima parte della stagione, hanno messo in evidenza alcune carenze. Limiti dal punto di vista tecnico, perché manca quel giocatore in grado di far fare il definitivo salto di qualità al reparto e limiti dal punto di vista numerico visto che l'infortunio di Radja Nainggolan ha ...

MotoGp – Test Valencia : Morbidelli vola sulla Yamaha - merito di Valentino Rossi? “Tra noi Uno scambio di opinioni” : Franco Morbidelli parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua ottima prestazione a bordo della Yamaha M1 Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

Eni : accordo con Lukoil per Uno scambio di partecipazioni sulle licenze in Messico : Eni e Lukoil hanno firmato un accordo per lo scambio di quote di partecipazione in tre licenze esplorative nelle acque poco profonde del Messico. Secondo i termini dell'accordo, Eni cederà a Lukoil ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Milan pensano ad Uno scambio : Il calciomercato oggi – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, passo falso per la Juventus nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezione ...

Fratelli uccisi per Uno scambio di persona : "Preso uno degli assassini" : Omicidio dei Fratelli Luciani e del boss Romito: arrestato a Manfredonia uno dei presunti assassini che partecipò alla...