Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista uomini - 4×200 donne e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Mondiali Nuoto 2018 : Orsi - argento affamato. La nuovissima 4x50sl è di bronzo : Il talentuoso 18enne russo Kolesnikov è imprendibile, tocca per primo in 50"63, nuovo record del mondo jr. L'azzurro tesserato per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri - e per la CN Uisp Bologna - è ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : l’esordio di Gregorio Paltrinieri - Ilaria Cusinato e Fabio Scozzoli ci riprovano nelle batterie della penultima giornata : Il tempo vola e ad Hangzhou (Cina) siamo giunti alla penultima giornata di gare in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si preannuncia un day-5 piuttosto intenso nelle batterie del mattino cinese (la nottata italiana). Partendo dalla fine del programma, sarà il giorno dell’esordio di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro gareggerà nelle heat dei 1500 stile libero e come è ovvio le attenzioni saranno in primis per lui. Reduce da ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : argento per Orsi nei 100 misti - bronzo per la staffetta 4×50 stile : Ancora due medaglie per l'Italia nei Mondiali di vasca corta che si stanno disputando in CIna. Orsi è arrivato 2° e ha conquistato l'argento nei 100 misti, meglio di lui solo il giovane fenomeno russo Kolesnikov. La staffetta composta da Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 4x50 stile.Continua a leggere

Mondiali Nuoto vasca corta 2018 : argento Orsi nei 100 misti - bronzo 4x50 sl uomini - doppia gioia! : Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv: orari e programma 4giornata , oggi 14 dicembre, , gli italiani di spicco.

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2017. 14 dicembre : IL PAGELLONE. Il riscatto dei velocisti : Orsi e 4×50 stile si esaltano sul podio iridato : MARCO Orsi 9: Il sorriso più bello del Mondiale è quello del Bomber ritrovato. Un anno fa si era illuso di essersi messo alle spalle i problemi fisici con l’oro di Copenhagen nei misti ma questo argento mondiale ha tutto un altro sapore e significato. Adesso i problemi fisici sono davvero alle spalle e lui esplode tutta la sua potenza e fa valere tutte le sue capacità tecniche per salire nuovamente sul podio iridato, stavolta sui 100 misti ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le dichiarazioni degli azzurri : la gioia di Orsi e della 4×50 - Carraro verso la finale : Giornata molto positiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corsa con la conquista di due medaglie e buone prestazioni complessive condite anche da dei record italiani. Gli azzurri hanno raccontato le proprie sensazioni ai microfoni della FederNuoto. MARCO Orsi ha conquistato un bellissimo argento sui 100 misti arrendendosi soltanto a Kolesnikov, si tratta di un alloro della rivincita per l’emiliano che toccato col nuovo ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 15 dicembre. Gli orari e il programma completo : sabato 15 dicembre penultima giornata di gare nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Un day-5 in cui vedremo in azione atleti importanti della nostra Nazionale. In primis tornerà in vasca Ilaria Cusinato. L’azzurra, dopo il quarto posto un po’ amaro dei 400 misti, ci riprova dei 200 (misti) con le stesse ambizioni. La voglia di andare sul podio sarà sempre la stessa anche se anche in questo caso ci sarà un ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : argento ad Orsi - bronzo per la 4x50 sl : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti '. ' Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani, tesserato per Carabinieri e Nuotatori Milanesi, allenato ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 4×100 stile libero maschile : il Brasile disintegra il record del mondo - attardata l’Italia : Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: Brasile vittorioso davanti a Russia e Cina, lontana l’Italia Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: il Brasile vince stracciando il record del mondo. Melo, Coelho, Scheffer e Correia hanno piazzato un crono pazzesco, 6:46.81. Oro dunque per i brasiliani che hanno superato la Russia seconda classificata con un ottimo 6:46.84, sul terzo gradino del ...