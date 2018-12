Francia | allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli

Allerta Meteo in Francia : tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime e nel Gard : Météo France ha reso noto questa mattina che persiste l’Allerta Meteo arancione per tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime, e per alluvioni nel Gard. Il codice arancione per rischio tempeste e inondazioni è stato invece revocato nel Var nella notte, in conseguenza della cessazione delle piogge torrenziali che stanno invece ancora interessando le Alpi Marittime, dove il maltempo è giunto da ovest. I temporali saranno accompagnati da ...