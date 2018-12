Cuore | la sua salute in futuro si gioca già nel pancione

Kentucky - mamma cerca un Cuore per sua figlia : apre una pagina Facebook per aiutarla : Accade negli Stati Uniti, nel Kentucky, Jennifer Shane, mamma di una bambina di sedici mesi di nome Aurora, che tutti chiamano "Rori", ha creato una pagina Facebook, che si chiama "Hope For Rori", per coinvolgere le persone, con l'obiettivo di trovare un cuore sano per sua figlia. Rori, attualmente, alloggia al Norton Children's Hospital, noto ospedale pediatrico di Louisville, nel Kentucky, dove la famiglia pazienta tutti i giorni di avere ...

Stefano De Martino sulla sua situazione sentimentale : 'Il mio Cuore batte' : Stefano De Martino è innamorato? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche settimana e più precisamente da quando le riviste di gossip hanno raccontato della corte serrata che il ballerino starebbe facendo a Belen Rodriguez per riconquistarla. Intervistato durante un evento di beneficenza, il ballerino ha parlato di come passerà il Natale, del rapporto con il figlio Santiago ed ha fatto sapere che il suo ...

Roger Federer e quella lettera speciale alla sua squadra del Cuore : “caro Basilea - anhe se i tempi sono difficili ricorda che…” : Roger Federer scrive una lettera all’FC Basilea, sua squadra del cuore, in vista dell’anniversario della fondazione: il campione svizzero rincuora il club in un momento un po’ complicato sotto il profilo dei risultati Oltre ad essere una vera e propria leggenda del tennis, Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio. Il campione svizzero è tifosissimo del Basilea e, appena gli impegni tennistici glielo ...

Shawn Mendes : la sua cover di “Use Somebody” dei Kings of Leon ti farà scogliere il Cuore : <3 <3 <3 The post Shawn Mendes: la sua cover di “Use Somebody” dei Kings of Leon ti farà scogliere il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Adriana Lima dice addio a Victoria’s Secret : lacrime e mani sul Cuore nella sua ultima sfilata da “angelo” : Le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime. Adriana Lima ha salutato così la passerella di Victoria’s Secret Show, la sfilata di lingerie più famosa al mondo. Per 19 anni è stata uno degli “angeli” e ha incantato tutti con le sue mise super sexy ora, a 37 anni, dice il suo addio alla casa di moda statunitense. Accompagnata dagli applausi scroscianti, durante l’ultimo show a New York ...

La sua amica ha un infarto - lui a 17 anni crea un Cuore artificiale per aiutare i pazienti : Il prototipo innovativo creato dal ragazzino è adattabile allo sforzo dei pazienti grazie alla rilevazione della temperatura...

Simoncelli nel Cuore : il ricordo di Marco indelebile a 7 anni dalla sua morte : Marco Simoncelli ci ha lasciato 7 anni fa: il ricordo del pilota smuove le conoscenze di chi l’ha conosciuto ed amato in vita anche a distanza di tanto tempo dalla sua morte Indimenticabile Marco Simoncelli. A 7 anni della sua morte, avvenuta il 23 ottobre del 2011 a Sepang, tanti ricordano e rimpiangono il Sic. Il suo modo di fare scanzonato, il suo accento riminese e i suoi riccioli d’oro controvento rimangono impressi nella ...

Sessualità e rischio cardiovascolare nelle donne : il clitoride spia del Cuore e del metabolismo : Un nuovo parametro per studiare la Sessualità e il rischio cardiovascolare nelle donne è quanto scoperto dal dottor Carmine Gazzaruso, responsabile del Servizio di diabetologia e malattie endocrino-metaboliche dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (PV). Lo studio, pubblicato sulla rivista Endocrine, International Journal of Basic and Clinical Endocrinology, aveva lo scopo di individuare un indicatore affidabile per la valutazione ...