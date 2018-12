Io dico che se siamo felici non cerchiamo il porno

F1 - Berger svela il futuro di Mick Schumacher : “mi ha impressionato - vi dico che macchina guiderà tra 2 anni” : Presente alla cerimonia dei Volanti 2018 e dei Caschi di Autosprint, Berger si è soffermato sul futuro di Mick Schumacher Un titolo di campione europeo di F3 già in tasca e un futuro in F2 già delineato, grazie al Team Prema. Mick Schumacher corre a grande velocità verso la Formula 1, compiendo sapientemente ogni passo e ragionando insieme al proprio entourage quale percorso seguire per non affrettare i tempi rischiando di bruciarsi. ...

Manovra - Tajani attacca il governo : “Una totale marcia indietro che sfiora il ridicolo - una figuraccia” : “Mi auguro che non ci sia una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia perché provocherebbe danni enormi al popolo italiano, ma tutto il resto è veramente ridicolo, per tornare al punto di partenza abbiamo bruciato 300 miliardi, mi sembra una scelta da irresponsabili”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe sull’esito dell’incontro tra il presidente della Commissione ...

Strasburgo - il tassista salvo perché musulmano : 'Mi ha detto 'mi vendico dei morti in Siria'' : Il presunto attentatore di Strasburgo , Cherif Chekatt , ha risparmiato il tassista con cui è fuggito dopo la sparatoria solo perché musulmano . Lo ha raccontato lo stesso tassista, svelando anche che ...

Che cosa c'è sul Cittadino in edicola giovedì 13 dicembre 2018 : La cronaca della città. Martedì in arrivo la decisione sul ponte chiuso di via Colombo , non percorribile da settembre, ; nasce 'Monza.Con', una alleanza a sedici per combattere la povertà; l'accordo ...

Ravezzani duro : 'Lo dico da tempo che l'Inter avrebbe dovuto cedere Perisic' : l'Inter è sotto accusa dopo l'eliminazione in Champions League maturata dopo il pareggio interno contro il Psv Eindhoven per 1-1, con il Tottenham che è riuscito a qualificarsi grazie allo stesso risultato ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona. Un pari che fa ancora male visto che la squadra nerazzurra è consapevole di aver perso non solo una grande occasione visto che avrebbe dovuto battere l'ultima in classifica del proprio girone, già ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che l’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...

Belluno - picchia il medico che lo allontana dalla moglie in fin di vita : denunciato 59enne : Una vicenda drammatica, che tutti avrebbero voluto evitare. Un uomo di 59 anni, originario della Valtellina, ha minacciato e poi aggredito il medico che gli impediva di rimanere vicino alla moglie, in fin di vita per un’emorragia cerebrale. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio presso l’ospedale di Belluno. Il signore, disperato per le drammatiche condizioni della consorte, ha reagito bruscamente di fronte alla richiesta di non seguirla in ...

Io dico che 'Figurati l'amore' di Mox è l'album rivelazione dell'anno : ... ma che si sono inventati una lingua, un nuovo modo di comunicare, mettendo al mondo, di conseguenza, un intero universo fatto di storie e personaggi ormai cari a tutti. I primi singoli in classifica ...

SICUREZZA AI CONCERTI - che sia Sfera Ebbasta o Elisa più controlli e meno accuse ridicole : 6 persone hanno perso la vita in occasione di un concerto di musica trap di Sfera Ebbasta ma la tragedia si sarebbe potuta consumare anche all'evento pop di Elisa a Torino o al dj set del rapper J-Ax. Lo spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) ha scatenato il panico e la fuga degli oltre 1300 fan presenti nella discoteca Lanterna Azzurra: 6 le persone che non ne sono uscite vive, 5 minorenni e una mamma. Dopo la ...

Carta d’identità elettronica : dopo 20 anni soltanto uno su dieci ce l’ha. E i comuni dicono : “Arriverà - più poi che prima” : In tasca ce l’ha un italiano su dieci, non di più. Per gli altri, serviranno altri sette anni. Con l’operazione “reddito di cittadinanza” si torna a parlare, non senza polemiche, di tessere e ?di ?chip, ?di tempi, procedure e costi di emissione. In tema di digitalizzazione dei servizi al cittadino l’Italia vanta un precedente più che ?ingombrante, da Guinness dei Primati: la Carta di identità elettronica, questa semi sconosciuta da un quarto di ...

Strage in discoteca - bollettino medico : 7 feriti ancora in condizioni critiche : Salvini promette linea dura nei confronti dei gestori che non rispettano le regole: 'Con sei morti, ha aggiunto, la parola idiota non basta' - L'ultimo bollettino medico proveniente dall'ospedale di ...

Capello ad Allegri : «dicono che devi fare spettacolo - continua così» : “fare 43 punti su 45 è spettacolo” Il post-partita di Juventus-Inter su Sky Sport è caratterizzato da Fabio Capello che a Massimiliano Allegri dice: «Leggo che devi fare spettacolo. Tu non ti preoccupare, continua così. Bravo, questo è spettacolo: fare 43 punti su 45. Il resto lascialo perdere». Ovviamente Allegri non ha nemmeno bisogno di rispondere. Sorride e basta. Fanno i paragoni tra la Juventus di Allegri e il Milan di ...

'Arnesano andava fermato' - lo dimostra un nuovo accordo del Pm con il medico che gli procurava il viagra : Secondo il Gip del Tribunale di Potenza, il Pubblico Ministero, Emilio Arnesano avrebbe continuato a portare avanti il suo "sistema" criminale.

MotoGp - Bagnaia venera Valentino Rossi : “l’ho incrociato in pista e mi sono emozionato. Io come lui? dico che…” : Il campione del mondo di Moto2 ha parlato della pRossima stagione in MotoGp e del suo rapporto con Valentino Rossi, mettendo in chiaro alcune cose Il Mondiale di Moto2 ottenuto solo qualche settimana fa è ormai il passato, Pecco Bagnaia è già concentrato sulla pRossima stagione di MotoGp, che affronterà da debuttante in sella alla Ducati del team Pramac. Credits: Instagram @Gazzettadellosport Un’emozione indescrivibile, già provata ...