HONOR 9 Lite si aggiorna | ecco le gesture di navigazione

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e HONOR 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

Regali di Natale su GearBest : Huawei P20 Lite - HONOR 10 e Xiaomi Mi 8 l’11 dicembre : Con l'avvicinarsi del Natale starete senz'altro cercando l'offerta giusta: GearBest ben si presta alla cosa, proponendo degli sconti sul prezzo Honor 10, Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi8 (in realtà i prodotti in promozione sono anche altri, ma questi ci sono parsi i più interessanti, almeno a nostro giudizio). Partiamo proprio da Honor 10, versione globale con 4GB di RAM e 128GB di ROM, nella nuance Phantom Green: lo smartphone è in vendita ...

HONOR 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown : Honor 10 Lite ha ricevuto un primo teardown che ci permette di dare uno sguardo alla componentistica interna dello smartphone. L'articolo Honor 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown proviene da TuttoAndroid.

Ritorno volantino MediaWorld : iPhone X - Huawei Mate 20 Lite e HONOR 9 Lite al 6 dicembre : Partito oggi 6 dicembre il nuovo volantino MediaWorld titolato 'Il Ritorno dei super erori del tasso zero - Compri subito e paghi da maggio!' (tasso zero 0%, come sottolinea giustamente anche lo stesso deplian cartaceo, che vi invitiamo a sfogliare a questo indirizzo). Tanti i protagonisti della campagna promozionale, che rilancia un po' i prezzi che sono stati appannaggio del Black Friday 2018, fin qui non ancora riproposti (c'era stato un ...

HONOR View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture : Honor View 10 Lite sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 le gesture di navigazione. L'articolo Honor View 10 Lite si aggiorna con patch di novembre e gesture proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente : Sembra che Honor 10 Lite sia passato dalla certificazione della FCC, ulteriore segno della possibile commercializzazione globale. Vi piacerebbe poterlo acquistare anche in Italia? L'articolo Honor 10 Lite potrebbe presto uscire dalla Cina e arrivare globalmente proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 (355€) P20 Lite e HONOR 8X (266€) e tanti gadget economici oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Sconti di Natale con Euronics : prezzo Huawei P20 Pro - P Smart e HONOR 9 Lite fino al 12 dicembre : Gli Sconti online di Euronics, anche all'indomani degli eventi Black Friday e Cyber Monday, di cui vi abbiamo raccontato praticamente tutto nel corso di questi giorni. La caccia selvaggia si è chiusa, ma non definitivamente, visto che le festività natalizie non sono poi così lontane come qualcuno vorrebbe sperare. Meglio guardarsi da subito intorno per individuare il prodotto giusto da regalare o da regalarsi. In questo ci viene in aiuto ...

Sorpresa EMUI 9 per HONOR View 10 Lite (HONOR 8X) : beta prossima in Cina : La versione beta di EMUI 9 basata su Android Pie sta per arrivare a bordo di Honor 8X, alias Honor View 10 Lite in Europa. L'aggiornamento, che ormai non ha bisogno di presentazioni, offrirà ai possessori l'opportunità di testare la tecnologia GPU Turbo 2.0, e tutte le altre novità proposte dalla suite inclusa nella nuova interfaccia utente proprietaria. Secondo quanto riportato da 'gizchina.com', a partire dalla prossima settimana, a ...

Al capolinea le offerte Unieuro per Cyber Monday 2018 : Huawei P20 Lite - HONOR 10 e poco altro : Siamo ormai agli sgoccioli anche del Cyber Monday 2018 e, concludendo il nostro giro riguardante le principali catene italiane, non potevamo certo risparmiarvi un aggiornamento sulle offerte Unieuro. Il riferimento è alle promozioni online, che quest'anno anche con il Black Friday si sono perfettamente sovrapposte a quelle del Black Friday, con una parentesi che a mio modo di vedere oggi 26 novembre dobbiamo per forza di cose dedicare a prodotti ...

Offerte Euronics Cyber Monday del 26 novembre : Huawei Mate 20 Lite e HONOR 9 Lite le uniche scelte : Cosa propone l'Euronics Cyber Monday oggi 26 novembre? In realtà niente di diverso di quanto non abbia offerto nel corso del Black Friday, visto che le Offerte online sono le stesse, con validità fino alla mezzanotte della giornata odierna. Purtroppo, siamo costretti a dare un grande dispiacere ai ritardatari dell'ultimo minuto, e quindi a tutti coloro che hanno pensato di chiudere il loro affare in occasione del lunedì dedicato al mondo ...

Atmosfera Cyber Monday 2018 su Amazon : Huawei P20 Lite - HONOR 10 e OnePlus 6T a prezzo di favore : Tira un'aria piacevole per gli utenti che attendono con la medesima impazienza del Black Friday un evento da sempre ricco di spunti interessanti come il Cyber Monday 2018 di Amazon, soprattutto considerando alcune offerte disponibili già oggi 25 novembre su Amazon. In particolare, concentrandoci in ambito smartphone e rimandandovi in primis alla pagina speciale dove troverete tutte le promozioni del noto store, ritengo opportuno portare alla ...

Rinnovate offerte Amazon Black Friday 2018 del 23 novembre : Huawei P Smart+ - HONOR 10 e 9 Lite imperdibili : Quali sono le nuove offerte Amazon Black Friday di cui approfittare oggi 23 novembre? Per quanto riguarda le occasioni del colosso tra gli e-commerce, abbiamo fornito un primo focus puntuale subito dopo le 00:00 di questa notte. Giunti al pomeriggio del venerdì nero è giusto concentrarsi sulle offerte ancora valide e sulle nuove promozioni da tenere sotto osservazione. Spazio dunque alla nostra analisi delle occasioni valide su Huawei P Smart+, ...

Eccessiva similitudine Huawei P Smart 2019 e HONOR 10 Lite? Alcune foto render : Mettiamo altra carne a cuocere per quanto riguarda Huawei P Smart 2019, quello che sembra essere il fratello gemello, almeno esteticamente parlando, di Honor 10 Lite, dispositivo presentato appena qualche giorno fa in madrepatria (potrete trovare in questa pagina tutte le informazioni relative su scheda tecnica e prezzo locale). Roland Quandt, leaker che sappiamo essere ben informato su tutto quello che riguarda il mondo Huawei e Honor, ha ...