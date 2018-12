Formula E - La Porsche ha scelto Neel Jani

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) In Arabia Saudita è cominciato il campionato diE 2018/2019 e domani si correrà la prima gara che apre una nuova era per la categoria con monoposto completamente elettriche. Nel frattempo, lacontinua a lavorare per prepararsi allanno prossimo, quando prenderà parte ufficialmente alla competizione. La Casa tedesca ha giàil suo primo pilota: saràSodalizio vincente. Il rapporto tra il pilota svizzero e lasi consolida con questo nuovo annuncio che porterà il trentacinquenne a guidare nuovamente una monoposto, dopo la lunga parentesi negli sport prototipi.è pilota ufficiale delladal 2013: al volante della 919 Hybrid ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2016 e quello stesso anno si è laureato campione del mondo nel WEC. Questanno ha preso parte alTour, guidando una 919 Hybrid Evo con la quale ha registrato il nuovo record ...