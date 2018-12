La Roma rischia Barca | Psg o City Atletico e Liverpool insidie per la Juve

Maxi rogo nel deposito rifiuti dell’Ama a Roma - per Natale si rischia l’emergenza rifiuti : Il rischio è quello di un Natale con i rifiuti a Roma. Il Maxi incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria innesca un’emergenza per lo smaltimento dell’immondizia nella capitale. Il rogo è stato domato da circa 50 vigili del fuoco, ma una densa e alta colonna di fumo si è alzata sulla ...

Roma - squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari : Di Francesco però non rischia la panchina : La società giallorossa ha optato per il ritiro dopo il pari con il Cagliari, Di Francesco al momento non rischia la panchina dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco ieri sera a Cagliari, la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria dove lavoreranno in vista della sfida in programma mercoledì in Repubblica ...

Roma : Di Francesco rischia l'esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Tav - Commissione Ue : Roma rischia di dover restituire i fondi : L'Italia ha già ricevuto 500 milioni di euro per la Torino-Lione. Se l'opera non si farà il Governo dovrà restituirli, ma non solo: altri 700 dovranno arrivare e questi rischiano di non dover proprio ...

Tav - Commissione Ue : Roma rischia di restituire i fondi : L'Italia ha già ricevuto 500 milioni di euro per la Torino-Lione. Se l'opera non si farà il Governo dovrà restituirli, ma non solo: altri 700 dovranno arrivare e questi rischiano di non dover proprio ...

DIRETTA Roma INTER / Streaming video e tv : Di Francesco vs Spalletti - rischiatutto in panchina - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA ROMA INTER Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A. ROMA INTER sarà trasmessa in DIRETTA tv, essendo il posticipo delle ore 20.30 della domenica di Serie A, esclusivamente sui canali Sky: per la precisione, chi vorrà seguire la grande partita dello stadio Olimpico dovrà sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canali numero 201 e 202 della ...

Luigi Bisignani - terrorismo : 'Spie indiane a Roma - cosa rischia l'Italia'. Servizi segreti - scoop inquietante : Lo dimostra la cronaca degli ultimi giorni con milioni di indirizzi 'bucati', compresi quelli dei tribunali; mentre il terrorismo stragista per ora ci ha risparmiato. Che Dio ce la mandi buona', ...

Roma - il liceo Tasso occupato ora rischia lo sgombero : Ad essere apprezzato è stato soprattutto il loro primo comunicato d'intenti che è rimbalzato sui social e preso ad esempio come modello di 'documento programmatico illuminato' per una nuova politica. ...

Arbitro aggredito a Roma - il direttore di gara ha rischiato la vita : Nuovo episodio di violenza nei confronti di un Arbitro, il direttore di gara che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, la decisione dell’AIA è stata quella di non inviare arbitri sui campi per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti della Regione. La decisione è arrivata dal presidente, Marcello Nicchi, che annuncia “una presa di posizione forte e decisa per ...

Ahi Roma - Kolarov rischia una squalifica grazie alla “prova tv” : Roma, Kolarov potrebbe subire una squalifica, la prova tv potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzino sinistro serbo: i dettagli Roma, il terzino serbo Kolarov rischia una squalifica a causa di espressioni blasfeme pizzicate dalle telecamere tv. Si tratterebbe di una reiterata bestemmia e le immagini sarebbero state già trasmesse al Procuratore federale per la valutazione. La prova televisiva potrebbe dunque essere usata contro ...

Arbitro aggredito a Roma - ha rischiato la vita : Poteva essere una tragedia. Non è la prima volta, purtroppo. Speriamo, ma allo stesso tempo temiamo non sia così, l'ultima. Un ragazzo di 24 anni, Riccardo Bernardini , è stato aggredito ieri alla ...

Choc a Roma : arbitro aggredito rischia la vita - salvato da massaggiatore espulso : ... che ha fatto scattare la follia: due uomini tra i 25 e i 35 anni, scrive Il Corriere dello Sport, scavalcano il recinto che separa gli spogliatoi, in particolare quello degli arbitri, dal resto ...

Burdisso - la rivelazione è shock : 'rischiai la rissa con Totti - ma se ci litighi a Roma sei morto' : ... una fra tutti la lite con Totti , avvenuta durante la sua esperienza in giallorosso e raccontata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' Francesco è l'italiano più forte con cui ho giocato, ...

Burdisso - la rivelazione è shock : “rischiai la rissa con Totti - ma se ci litighi a Roma sei morto” : L’ex giocatore di Inter e Roma ha rivelato un curioso retroscena relativo alla sua esperienza in giallorosso, quando rischiò di venire alle mani con Totti Il calcio lasciato esattamente un mese fa, dopo aver conquistato diciotto trofei e aver realizzato i sogni cullati fin da bambino. A 37 anni Nicolas Burdisso ha deciso di dire basta, aprendo un nuovo capitolo della sua vita. Fabio Rossi/LaPresse Tanti gli aneddoti e i retroscena ...