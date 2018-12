Cambiamenti climatici | Gallaudet NOAA | “Non aggiorno Trump da 2 anni”

Cambiamenti climatici - Greenpeace : il Ghiacciaio dei Forni “era uno dei più grandi in Italia - ma oggi praticamente non esiste più” : Greenpeace Italia ha diffuso oggi un breve documentario sul Ghiacciaio dei Forni (alta Valtellina, Lombardia) e su come stia scomparendo a causa dei Cambiamenti climatici. «Il Ghiacciaio dei Forni era uno dei più grandi ghiacciai Italiani, ma oggi praticamente non esiste più, è un malato quasi terminale», racconta Claudio Smiraglia, glaciologo dell’Università degli Studi di Milano, che da quarant’anni studia questo Ghiacciaio. «Nell’arco di poco ...

Eventi estremi - sono i Cambiamenti climatici a provocarli : Gli editori hanno chiesto a manager e pianificatori in vari settori della società di riflettere sull'uso della scienza e di prepararsi ai futuri rischi climatici, affinché gli scienziati del clima ...

Roma - mostra Greenpeace sui Cambiamenti climatici : L'unica soluzione secondo la scienza come conferma Luca Iacoboni, responsabile campagna Clima di Greenpeace Italia e' quella di abbandonare carbone, petrolio e gas e accelerare la transizione ...

Greenpeace sceglie foto di un brindisino per mostra sui Cambiamenti climatici : 'L'unica soluzione, secondo la scienza, è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di ...

Satana - da Anticristo ad ‘antiscienza’ : dai Cambiamenti climatici alla terra piatta il demonio si insinua in tutte le teorie più assurde : “La potenza individuale dell’essere umano lo rese forte della sua fragilità, ma la sua autonomia lo esponeva all’assoggettamento satanico” scrive Alain Boureau nel suo libro “Satana Eretico“, sottolineando come, di fronte ai cambiamenti che non comprendere e che teme, l’essere umano tenda a fare ricorso alla figura del demonio per spiegare ciò che accade nel modo più semplice da comprendere, ma anche per ...

GREENPEACE - EMERGENZA Cambiamenti climatici / una mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere : «L'unica soluzione, secondo la scienza, è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di ...

Cambiamenti climatici : due ricerche confermano l’andamento anomalo dei ghiacciai : Ben due ricerche confermano un andamento anomalo dei ghiacciai: gli studi di Esa e Nasa, pubblicati rispettivamente su Earth and Planetary Science Letters e su Geophysical Research Letters, confermano il cambiamento climatico in corso nell’area artica del pianeta. Lo studio ESA – riporta Global Science – ha utilizzato dati satellitari raccolti da ERS, Envisat e CryoSat-2 tra il 1992 e il 2016 dimostrando il ritmo veloce di perdita di ...

I Cambiamenti climatici hanno provocato i maggiori 15 disastri naturali del 2017 : Secondo una ricerca pubblicata dal Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) 15 eventi meteorologici estremi del 2017 sono stati favoriti dai cambiamenti climatici causati dagli esseri umani: tra questi la siccità nelle Grandi Pianure USA, inondazioni catastrofiche in Bangladesh, e ondate di calore da record in Europa e Cina. Addirittura, secondo gli scienziati, un’ondata di calore marino verificatasi al largo delle coste ...

Al diavolo i Cambiamenti climatici! : Il diavolo ha messo lo zampino nel cambiamento climatico, stando a ciò che ha detto a Unomattina il capo di gabinetto del ministero della Famiglia, Cristiano Ceresani, e ovviamente i social si sono scatenati, come si usa dire in questi casi. Se non che il diavolo ha messo lo zampino anche nelle reaz

Cambiamenti climatici : Greenpeace presenta mostra fotografica sugli impatti su persone e ambiente - “basta tergiversare” : “I Cambiamenti climatici sono ormai una devastante realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Una realtà che non risparmia niente e nessuno, con duri impatti che interessano sempre più severamente l’Italia e tutto il Pianeta. È quanto illustra la mostra fotografica “Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ambiente nell’era dei Cambiamenti climatici”, organizzata da Greenpeace Italia nel Museo di Roma in Trastevere dal ...

Cambiamenti climatici la colpa è di Satana – LOL : Che bello accendere la TV e vedere che si parla su Rai1 dei Cambiamenti Climatici,.. un po di Scienza non guasta mai! Ecco come non detto, il capo di gabinetto del ministro per la famiglia, come si vede dal video allegato ha dato la colpa del cambiamento climatico al demonio. Sì, avete capito bene: la colpa è di Satana. A volte penso che siamo tornati nel Medioevo! Come si può nel 2018 pubblicizzare su una Tv pubblica, un libro ...

Cambiamenti climatici - la teoria di Ceresani : “È colpa di Satana” [VIDEO] : Cristiano Ceresani, capo gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità e autore del libro “Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni” è stato ospite della trasmissione Uno Mattina: Ceresani ha illustrato le sue teorie sui Cambiamenti climatici. Ceresani risponde alla domanda se ci sia un’interpretazione teologica del riscaldamento globale, che veda incolpevole l’uomo perché vittima di forze a lui ...

Prevenire la perdita di vite umane per la pioggia e Cambiamenti climatici [FOTO] : 1/5 ...

Prevenire la perdita di vite umane per la pioggia e Cambiamenti climatici : 1/5 ...