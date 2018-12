Statali contro la Manovra | per il rinnovo dei contratti solo 20 euro | lordi

Gli Statali si ammalano meno - effetto deterrenza dei controlli Inps : Si riduce il divario tra i giorni di malattia chiesti in media dai lavoratori pubblici e quelli privati: a un anno dall'entrata in vigore del Polo Unico sulle visite fiscali che assegna da settembre ...

Non solo gli Usa : il G20 contro Pechino per i sussidi alle ditte Statali : Secondo alcuni studiosi, se la Cina si convertisse a uno stile di economia di mercato - senza le sovvenzioni statali per le sue industrie, la sua economia crollerebbe in alcuni mesi.