Piemonte | Liguria e Valle D’Aosta | il 78% beve acqua del rubinetto

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

MALTEMPO - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Accadde oggi : nel 2000 la devastante alluvione nel Nord-Ovest - che coprì d’acqua Piemonte - Lombardia - Liguria e Valle d’Aosta : Ancora la ricordiamo tutti. Chi l’ha vista solo in televisione e chi invece l’ha vissuta personalmente. Era il 13 ottobre 2000 quando sulle regioni del Nord-Ovest iniziò a piovere a ridotto. Il maltempo durò ben tre giorni, durante i quali l’acqua si abbatté a terra senza tregua. Solo il 16 ottobre, quando le nuvole iniziarono a dissiparsi, si poté iniziare a tirare le somme di uno dei più grandi disastri che abbiano colpito la zona in tempi ...

Maltempo - piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna. Allerta in Piemonte e Liguria : Paesi isolati, un ponte crollato, strade trasformate in torrenti e persone tratte in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Una forte perturbazione atlantica ha colpito la Sardegna meridionale e sta per impattare al Nord Ovest. L’isola rivive in queste ore l’incubo alluvione, per di più nelle stesse zone che hanno già pagato un prezzo al...

Allerta Meteo - il caldo anomalo innesca temporali-killer nel Mediterraneo : allarme alluvione in Sardegna - Liguria - Piemonte - Corsica e Costa Azzurra : 1/14 ...

Liguria e Piemonte : allerta meteo per le prossime ore/ Ultime notizie - in Sardegna temporali e nubifragi : Liguria e Piemonte: allerta meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Maltempo - allagamenti e temporali nel sud della Sardegna. Allerta in Liguria e Piemonte : CAGLIARI. Piogge, temporali e allagamenti con lo spettro dell'alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco sono stati tempestati dalle richiste di intervento ...