Maltempo Liguria | ecco l’app che ‘allerta’ in caso di pericolo

Liguria - benzina meno cara : saltano le accise sul Maltempo : Saranno coperte con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico. La retromarcia convince tutti. Ma nella maggioranza la tensione resta

Maltempo Liguria - Toti : “Stiamo chiudendo la conta dei danni” : “Stiamo chiudendo la computa dei danni provocati dal Maltempo in Liguria, dopodiché il Governo farà le verifiche, la Protezione civile è qui in Regione a fare le stime di quanto accaduto”. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a margine di un convegno. “Con un provvedimento del Governo dovrebbero arrivare i 200 milioni promessi dal premier Conte direttamente alle Regioni, poi c’è un ...

Ponte e Maltempo - la Liguria aspetta mezzo miliardo dalla “manovra” | : Ma sul saldo della legge di Bilancio pesano le incognite Ue. Nessuno stanziamento per gli inquilini della zona arancione

Maltempo Liguria - Portofino isolata : arrivata la navetta - di collegamento con Rapallo e Santa Margherita : Giunto oggi a Portofino il bus navetta da trenta posti che, non appena conclusa la costruzione della passerella pedonale tra la Cervara e Paraggi, accompagnerà i cittadini del borgo a Rapallo e Santa Margherita. “Il sistema che verrà adottato prevede l’utilizzo di due diversi bus navetta: un mezzo verrà stanziato a Portofino mentre un altro si muoverà tra Rapallo e la Cervara,” spiega Atp. L'articolo Maltempo Liguria, Portofino ...

Liguria - si contano i danni del Maltempo. Superati i 100 milioni di euro | : Steso un bilancio degli effetti della mareggiata di fine ottobre. In attesa dei fondi del governo gli enti locali sono impegnati sui fronti più urgenti

Liguria - si contano i danni del Maltempo : Steso un bilancio degli effetti della mareggiata di fine ottobre. In attesa dei fondi del governo gli enti locali sono impegnati sui fronti più urgenti

Maltempo Liguria : a Bordighera prese misure analoghe ad allerta meteo : Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo. Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente. Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto ...

Maltempo - mareggiata Liguria : “Al faro di Portofino la conta dei danni” : La mareggiata che il 29 ottobre ha colpito il Levante ligure ha causato pesanti danni anche al faro di Portofino (Genova), la cui lanterna si trova a ben 40 metri sul livello del mare. Gli effetti del Maltempo emergono in tutta la loro importanza da un sopralluogo delle autorita’ allo storico edificio ottocentesco, nuovamente abitato dalla scorsa primavera – e’ uno dei pochi di Italia – dal guardiano Paolo Bassignani: Ci ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : a Portofino passerella pronta entro il 10 dicembre [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Meteo Liguria : severo Maltempo sul levante in serata : Dopo un breve periodo di provvidenziale tregua delle piogge, la Liguria torna a fare i conti col maltempo. Nella giornata di oggi, venerdì 23 novembre, l’incedere da ovest di una decisa perturbazione atlantica porterà a un generale deterioramento delle condizioni Meteorologiche, con le prime piogge moderate che stanno già interessando buona parte del territorio regionale e che sono destinate a proseguire almeno fino alla tarda mattinata di ...

Meteo : domani Maltempo al Nord - Liguria a rischio temporali e nubifragi : Meteo - Nel corso della giornata di domani, una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare le regioni del Nord Italia apportando episodi di maltempo. Dall'osservazione delle ultime...

Maltempo e mareggiate in Liguria : trovati 5 ordigni bellici davanti a Portofino : Nella giornata di ieri il Nucleo Subacquei dei Carabinieri di Genova ha rinvenuto sul fondale davanti a Portofino (Genova) 5 ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei fondali che viene svolta senza sosta dopo la recente mareggiata. L’area a rischio è stata delimitata con apposite boe e sottoposta a vigilanza in attesa di intervento di ...

Maltempo Liguria : sul fondale di Portofino un “paesaggio lunare” : La mareggiata di fine ottobre che ha investito il Levante della Liguria ha trasformato (e devastato) il fondale a Portofino: è stato descritto come un “paesaggio lunare” dai componenti del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati ieri in una immersione di addestramento nella zona. Il moto violento del mare ha strappato via vegetazione e molluschi dal fondale, hanno raccontati i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria : è arrivato il freddo - in arrivo spolverate di neve sopra i 400 metri : In Liguria nella notte le temperature in diverse località dell’entroterra sono scese sotto lo zero e da domani potrebbe arrivare anche qualche spolverata di neve negli interni del centro ponente sui rilievi dai 3-400 metri. Secondo Arpal, l’Agenzia regionale per l’ambiente, nelle prossime ore è previsto un “aumento della nuvolosità e deboli piogge mercoledì che preludono ad uno scorcio di settimana grigio e ...