Lavoro | disoccupazione in calo | -10 | 2%

Lavoro - occupati in calo nel 3° trimestre ma tasso disoccupazione scende al 10 - 2% : Frena il mercato del Lavoro nel 3° trimestre, ma scende anche la disoccupazione , compatibile con il rallentamento economico in atto che ha visto un PIL contrarsi dello 0,1% nello stesso periodo, dopo ...

Usa - creati meno posti del Lavoro del previsto : disoccupazione resta al 3 - 7% : L'economia Usa ha creato meno posti di lavoro del previsto nel mese di novembre. Il tasso di disoccupazione è invece rimasto ai minimi pluriennali in area 3,7%. In una settimana in cui i mercati sono ...

Usa - sotto le attese i - 155mila - posti di Lavoro creati. Disoccupazione al 3 - 7% : Gli investitori sono parsi rispondere al misto di indicazioni ancora ottimistiche sull'economia e di segnali di cautela e attenzione da parte della Fed. Le chance di una imminente, ulteriore stretta ...

Lavoro - disoccupazione USA scende meno del previsto : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1 dicembre. I "claims" sono scesi di 4.000 unità a 231.000 dalle 235.000 unità riviste della settimana precedente, ...

Manovra - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per Lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...

Lavoro - c'è da piangere : disoccupazione su - quella giovanile è alle stelle : Secondo l'Istat, i disoccupati nel mese di ottobre erano 2.746.000, in crescita di 64mila unità su settembre. Forte calo...

Lavoro - Istat : ad ottobre disoccupazione sale al 10 - 6% : Roma, 30 nov., askanews, - Ad ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10,6%, +0,2 punti percentuali, su base mensile. E' la stima preliminare dell'Istat. Per il secondo mese consecutivo cresce la ...

Elena Boschi punge aspramente Di Maio : “E’ il ministro del Lavoro in nero e della disoccupazione - spero che suo padre…” : Elena Boschi punge aspramente Luigi Di Maio sulla questione aperta dalla trasmissione “Le Iene” L’ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha deciso così di registrare una sorta di lettera apera rivolta a Di Maio senior: “Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo Paese – dice la Boschi – Vorrei ...

Usa - 250mila nuovi posti di Lavoro a ottobre e disoccupazione al 3 - 7% : ... che ha invece esplicitamente affermato come la Banca centrale dovrebbe cessare i rialzi e ha accusato il suo chairman Jay Powell di danneggiare l'economia. e-commerce 20 settembre 2018 Alibaba, Jack ...

La disoccupazione torna a salire. Bruciati 34mila posti di Lavoro : (Claudio Furlan/Lapresse) L’Istat ha rilasciato i dati mensili relativi alla disoccupazione, numeri che vanno letti bene ancorché ancora provvisori e coincidenti con il calo dell’impiego stagionale. Gli occupati in Italia sono 23.308.000 e, durante il solo mese di settembre, il tasso di disoccupazione è salito dello 0,3% rispetto al mese di agosto, raggiungendo così il 10,1%, con 34mila posti di lavoro persi tra agosto e settembre. Se ...

Lavoro - settembre nero : sale la disoccupazione - crollo dei contratti stabili : Dato che sembra quindi confermare il fatto che la dinamica dell'economia italiana rimane "stagnante" . Lo rileva l'Istat, nella nota flash su occupati e disoccupati. Dopo l'aumento del mese scorso, ...

Disoccupazione risale - +10 - 1% : crollano contratti stabili. Più giovani senza Lavoro : Brutte notizie sul fronte lavoro nel mese di settembre 2018. Il tasso di Disoccupazione in questo mese risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Secondo i dati dell’Istituto di statistica tornano a salire le persone che cercano un lavoro, crollano i contratti stabili e i giovani non se la passano tanto bene: il tasso di Disoccupazione giovanile risale infatti ...