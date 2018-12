Khashoggi | Trump con Arabia Saudita

La Cia smentisce Trump : Bin Salman è responsabile della morte di Khashoggi : Ieri sera l’audizione al Senato del capo della Cia, Gina Haspel, ha smentito la versione della Casa Bianca sulle responsabilità dirette del principe saudita Mohammed bin Salman per l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. I dettagli dell’audizione di Haspel rimangono segreti – hanno pa

Khashoggi - Senato sfida Trump su Riad : 5.25 Il Senato Usa sfida l'amministrazione Trump. Ignorando i moniti del segretario di Stato Mike Pompeo e del capo del Pentagono Jim Mattis, ha deciso di mettere in discussione una mozione che mette fine al sostegno Usa alla coalizione guidata da Riad nella guerra in Yemen, in risposta all'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il voto procedurale (63 sì e 37 no) prevede l'inizio deL dibattito la prossima settimana. La Casa Bianca ...

Trump e il caso Khashoggi - da ‘America first’ ad ‘America for sale’ : Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donald Trump ha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione ...

La Cia intercettò il principe bin Salman : 'Fate tacere Khashoggi'. Ma Trump frena : NEW YORK La Cia avrebbe in mano prove che inchiodano il principe saudita Mohammed bin Salman al ruolo di committente dell'omicidio Khashoggi. Lo ha rivelato ieri il quotidiano turco Hurriyet Daily, ...

Stati Uniti : caso Khashoggi - Trump nega risultati Cia e torna a difendere l'Arabia Saudita : ... ucciso all'interno del consolato Saudita in Turchia il 2 ottobre, Trump è rimasto vago dicendo che "forse il mondo dovrebbe essere ritenuto responsabile perché è un posto molto, molto vizioso", ha ...

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era stato riportato dai media americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato

Trump su Khashoggi : forse il principe è colpevole - ma restiamo alleati dei sauditi : Anche se il principe Mohammed bin Salman potrebbe essere il mandante dell’omicidio di Jamal Khashoggi, Stati Uniti e Arabia Saudita restano alleati, per tutelare gli interessi nazionali americani e anche la sicurezza di Israele. In una nota il presidente Usa Donald Trump si è espresso di nuovo sul caso che da oltre un mese e mezzo imbarazza l’Ameri...

Khashoggi - Trump «grazia» il principe saudita e ribadisce l'alleanza con Riad : Donald Trump 'grazia' Mohamed bin Salman, e dopo aver preso visione del rapporto finale della Cia sul caso Khashoggi decide di non varare ulteriori sanzioni nei confronti di Riad, nonostante il pieno ...

Khashoggi : Trump - resteremo alleati Riad : ANSA, - WASHINGTON, 20 NOV - "Il regno dell'Arabia Saudita che resta un grande alleato" e "gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili" di Riad "per assicurare l'interesse del nostro Paese,...

Uccisione Khashoggi - Trump sta con l'Arabia Saudita : Grande alleato - investirà 450 miliardi negli Usa : Il comunicato di Trump, dopotutto, iniziava così: "Prima l'America! Il mondo è un posto molto pericoloso!"; il presidente poi citava l'Iran e la sua guerra per procura contro l'Arabia Saudita in ...

Khashoggi - Trump : Usa sempre alleati Riad : 19.45 "Il regno dell'Arabia Saudita,che resta un grande alleato" e "gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili" di Riad "per assicurare l'interesse del nostro Paese, di Israele e di tutti gli altri alleati nella regione". Lo dice Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca dopo che al presidente americano è stato illustrato dagli 007 il rapporto finale sul caso del giornalista saudita Khashoggi.

Khashoggi - Trump : non ascolterò nastro : 23.18 Il presidente americano, Donald Trump, ha detto in un'intervista a Fox News Sunday di essere stato pienamente informato del contenuto della registrazione audio dell'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi ma di non volerla ascoltare anche lui. "E' un nastro molto penoso.E' un nastro terribile". L'uccisione del giornalista "è stata molto violenta, molto feroce e terribile" ha detto.

Khashoggi : Trump - non ho ascoltato audio : ANSA, - WASHINGTON, 18 NOV - Il presidente americano Donald Trump ha detto a Fox News di non aver voluto ascoltare l'audio dell'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi perché è ...

Khashoggi : Trump - presto rapporto completo Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'amministrazione presenterà entro due giorni un rapporto completo sulla uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Ci sarà ...