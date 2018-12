Napoli | Giuntoli | ' Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra Col City ho visto un

De Guzman : «Il Napoli impedì di curarmi e Giuntoli mi picchiò» : L’intervista a De Volkskrant Jonathan De Guzman è stato una meteora, a Napoli. Il gol col Genoa alla prima di campionato, poi un buon rendimento fino a un certo punto della stagione. Con un picco: Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana, a Doha, un’ottima partita da esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Benitez. Suo il cross per la rete del pareggio di Higuain. Poi poco altro, in tanto ancora ricordano l’occasione che sciupò poche ...

Calciomercato Napoli - Giuntoli su un giovane del Pescara? Il patron del Delfino disposto a trattare : Tra i vari profili seguiti dal Napoli non solo calciatori già affermati, ma anche giovani in rampa di lancio. Uno di questi potrebbe essere il difensore Andrew Gravillon, difensore classe 1998 attualmente in forza al Pescara. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente del club biancazzurro Daniele Sebastiani ha dichiarato: “Non ho mai parlato con De Laurentiis. Il presidente, però, sa che per lui le porte sono sempre ...

Calciomercato Napoli - Mertens e Milik in bilico : Giuntoli cerca un bomber [GALLERY] : 1/5 LaPresse ...

CdS Il Napoli vuole un centravanti. Giuntoli segue tre profili : Il Napoli vuole un centravanti da 30 gol. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Giuntoli starebbe visionando tre profili con particolare attenzione. Uno su tutti Piatek ma sul polacco ci sono anche altri club e potrebbe scatenarsi un'asta. Gli altri due giocatori sono: ...

L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli : il Napoli sogna il ritorno di Cavani : Edinson Cavani è ancora il sogno di mercato del Napoli: l’abbraccio con De Laurentiis e le parole di Giuntoli infiammano i sogni dei tifosi Addio, incomprensioni e velenose frecciatine. Edinson Cavani e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si erano lasciati così. Poi la scorsa estate i rumor di mercato, la possibilità di un clamoroso ritorno e l’amore di una città caldissima come Napoli che torna a bruciare forte. ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti sfrutta bene tutta la rosa. Il San Paolo è il nostro uomo in più' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: 'Scelte di formazione? Non mi sorprendono, ne abbiamo parlato in settimana. Vuole una fase offensiva con un 3-5-1-1 e la fase difensiva con un 4-4-1-1. Non ...