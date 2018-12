Sassari | lancia il cane del vicino dal secondo piano | Chewe fa un volo di otto metri | è

fanpage

(Di lunedì 10 dicembre 2018) A, in Sardegna, un uomo di 78 anni ha gettato ildel suogiù daldel loro palazzo, dopo averlo picchiato con un bastone. L'animale è stato ricoverato per lesioni alle zampe e un trauma addominale e si trova in gravi condizioni. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti.