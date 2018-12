In arrivo un aggiornamento di Google Fit | pronti a tagliare nuovi traguardi e rilassarvi?

Perché il 4G Kena Mobile non funziona su smartphone Nokia? Aggiornamento in arrivo : Il 4G Kena Mobile è una gradita sorpresa per tutti i clienti dell'operatore a partire da quest'autunno. La migliorata velocità di connessione alla rete dati sembrava destinata a rivoluzionare l'esperienza d'uso degli utenti ma purtroppo il servizio migliorativo, al momento, non è garantito ad uno specifico gruppo di utenti, più precisamente quelli in possesso di un device Nokia. Nokia e il 4G Kena Mobile sembrerebbero proprio non andare ...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

Nexus 5X e 6P ci lasciano : in arrivo l’ultimo aggiornamento di sempre : Come parte del piano di aggiornamento triennale di Google, gli ultimi dispositivi Nexus stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento OTA garantito. Ciò significa che il build number OPM7.181105.004 sarà l’ultima build ufficiale sia sul Nexus 6P che sul Nexus 5X leggi di più...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte circa è disponibile per PC mentre arriverà presumibilmente la prossima settimana su console PS4 ed Xbox One Di seguito le note complete di rilascio, in lingua inglese Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Hey Fifa Fans, The latest […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento/ In arrivo 3 funzioni mai viste per Android e iOS : In arrivo tre nuovi aggiornamenti per WhatsApp in attesa dell'aggiornamento generale dell'applicazione previsto per il prossimo anno ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:46:00 GMT)

Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento Android Pie stabile con MIUI 10 in arrivo : le offerte : Xiaomi Mi Mix 2S sarà ufficialmente il primo smartphone dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia MIUI 10 stabile.Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi inizierà a rilasciare l’aggiornamento Android Pie 9.0 con MIUI 10 stabile per il suo top di gamma Mi Mix 2S, ma i tempi sembrano ormai maturi.Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento stabile ad Android Pie 9.0 con MIUI 10 è ormai ...

Più protetto Huawei P10 con l’aggiornamento B376 : in arrivo la patch di settembre : Risulta disponibile per Huawei P10 un nuovo aggiornamento, più precisamente quello comprensivo della patch di sicurezza di settembre, contraddistinto dalla serie firmware VTR-L09 8.0.0.376(C432), e destinato agli esemplari no brand. Ne ha dato notizia poco fa il noto portale di settore 'Huaweiblog.de', affermando che ci vorranno fino a 8 settimane prima che il pacchetto raggiunga tutti gli esemplari per cui è stato predisposto. Si tratta di una ...

Assetto Corsa Competizione : in arrivo oggi un nuovo aggiornamento ricco di contenuti : oggi su Steam, a partire dalle ore 18:00 italiane, uscirà un nuovo aggiornamento ricco di nuovi contenuti per la versione in accesso anticipato di Assetto Corsa Competizione, il videogame ufficiale Blancpain GT Series.Questo aggiornamento includerà il supporto per la VR, l'auto Bentley Continental GT3, il tracciato Misano World Circuit e vari miglioramenti e correzioni al gioco basati sui primi feedback della community.L'introduzione della ...

Colpo grosso Huawei Mate 9 : in arrivo l’aggiornamento B376 - dal 9 ottobre : Un nuovo passo in avanti viene compiuto oggi 9 ottobre da Huawei Mate 9, dispositivo ancora molto apprezzato benché non si tratti più, ormai da diverso tempo, dell'ultimo top di gamma (vista anche l'imminente presentazione dei Mate 20). Questa volta è il turno della release B376, sempre basata su Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0, e comprensivo delle patch di sicurezza di ottobre 2018. Non sembra contenere molto altro questo aggiornamento, almeno ...