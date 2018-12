CISL Funzione Pubblica | denuncia | Centri per l' Impiego allo sbando

abruzzo24ore.tv

: Manovra: Cgil Cisl Uil, su assunzioni in sanità indiscrezioni inaccettabili - FP Cgil funzione pubblica - giovanniespos21 : Manovra: Cgil Cisl Uil, su assunzioni in sanità indiscrezioni inaccettabili - FP Cgil funzione pubblica - CislRoma : Cisl Scuola Nazionale. Concorso DSGA, la CISL Scuola chiede più tutela per gli Assistenti Amministrativi facenti fu… - CFrosinone : Cisl Scuola Nazionale. Concorso DSGA, la CISL Scuola chiede più tutela per gli Assistenti Amministrativi facenti fu… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Pescara - Lachiede alla Regione Abruzzo di affrontare con rapidità le problematiche strutturali e organizzative deiper l’, a seguito della Legge di stabilità che ha previsto il passaggio del personale in forza aiper l’alla relativa Regione. “I lavoratori dei Cpi, dal primo luglio 2018, sono diventati dipendenti della Regione Abruzzo, ma a distanza di 6 mesi sono collocati in un “limbo” e lasciatisenza punti di riferimento stabili sia sotto l’aspetto organizzativo che strumentale”, -Vincenzo Traniello SegretarioFP. “Iper l’, - ricorda Traniello nel suo intervento alla conferenza stampa di questa mattina presso la sede dellaa Pescara - sono strutture pubbliche strategiche per un rilancio autorevole delle politiche attive del lavoro in una Regione come l’Abruzzo con un tasso ...