Champions | tedesco Stieler arbitra Juve

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha : vince il tedesco Christian Ahlmann - solo 20esimo Alberto Zorzi : Si chiude con nel segno del tedesco Christian Ahlmann la penultima tappa del Longines Global Champions Tour di Equitazione, in scena a Doha (Qatar), nella specialità del salto ad ostacoli, per quello che è il primo successo stagionale del 43enne di Marl. Dopo il primo round restano al jump-off solamente 15 cavalieri, e tra queste non c’è quella dell’azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Danique commette due errori e chiude la prova ...