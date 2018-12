Ad Anfield testa | coraggio e personalità

"Ad Anfield testa e coraggio e personalità" : 'Non e' uno stadio che fa paura, e' affascinante, sicuramente tra i piu' belli al mondo, e' bello giocare qui, questo deve essere il nostro spirito, poi e' il campo che decide, le tifoserie non hanno ...

Napoli-Frosinone : 'Segnali positivi - potevamo cadere in qualche trappola. Testa al Liverpool - ad Anfield per dominare' : Il Napoli vince e convince. Il poker rifilato al Frosinone conferma la compattezza e la competitività della squadra di Ancelotti, rimodellata per fare spazio a molti che avevano giocato di meno e ad ...