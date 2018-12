Udinese-Atalanta 1-3 | Pagelle | highlights e tabellino del match | hat trick Zapata

Udinese-Atalanta 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Udinese-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb – Grande prestazione dell’Atalanta, che riscatta i recenti passi falsi e torna a vincere su un campo complicato. Diversi passi indietro per l’Udinese e prima sconfitta per Nicola. Migliore in campo Zapata, autore di una tripletta, male Nuytinck. Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Larsen 5, Ekong 5,5, Nuytinck 5; Ter Avest 5,5, D’Alessandro 7 (67′ Pussetto 5,5), Mandragora ...

Udinese - Pussetto : 'Gara complicata. Atalanta molto forte in attacco' : Ignacio Pussetto , attaccante dell' Udinese , ha parlato a Sky Sport prima della partita con l' Atalanta : 'Oggi è una partita difficile. Loro sono molto forti in attacco, per quello dobbiamo stare concentrati per non subire gol'

Udinese-Atalanta - le formazioni ufficiali : Le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta – L’Udinese ospita un’Atalanta ferita, reduce da due sconfitte consecutive. Nel 5-3-2 di Nicola, a centrocampo D’Alessandro si guadagna la maglia da titolare accanto a Fofana e Mandragora. Tandem offensivo formato da De Paul e Lasagna. Gasperini recupera completamente Toloi e concede un’altra chance a Rigoni nel terzetto offensivo. Udinese (5-3-2): Musso; ter Avest, ...

Udinese-Atalanta : Pagelle - highlights e tabellino del match : UDINESE ATALANTA Pagelle – Gara da 3 punti per Udinese e Atalanta. I nerazzurri arrivano, a questa gara, da due sconfitte di fila: prima lo stop con l’Empoli (3-2), poi il tonfo casalingo col Napoli (1-2). Nelle ultime dieci gare si registra una situazione comunque sufficiente: quattro vittorie (di fila, contro ChievoVerona, Parma, Bologna e Inter), […] L'articolo Udinese-Atalanta: Pagelle, highlights e tabellino del match ...

Serie A Udinese - Nicola : «Pronti a sfruttare i punti deboli dell'Atalanta» : Non parto mai battuto e con me nemmeno i miei ragazzi" Tutto sull'Udinese Classifica Serie A La Cronaca

Udinese-Atalanta - probabili formazioni : Gasperini recupera Toloi : UDINESE ATALANTA probabili formazioni – Quattro punti in due partite per Davide Nicola da quando si è seduto sulla panchina dell’Udinese. Vittoria con la Roma all’esordio e prezioso pari con il Sassuolo. Zero punti in altrettanti match per l’Atalanta di Gasperini che dopo aver strapazzato l’Inter di Spalletti per 4-1 sembra esserci inceppata. Dare continuità […] L'articolo Udinese-Atalanta, probabili ...

DIRETTA/ Udinese Atalanta Primavera (risultato finale 0-5) : trionfo della giovane Dea - altri cinque gol! : DIRETTA Udinese-Atalanta, risultato finale 0-5: altro pokerissimo per la giovane Dea che affonda i friulani mai scesi in campo. Gli orobici si confermano in testa alla classifica(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:41:00 GMT)

