L’orgoglio di Portici più forte della sconfitta col Bari

(Di domenica 9 dicembre 2018) Alle porte di Napoliè la prima città dopo il confine Sud-Est di Napoli, ed ha una tradizione calcistica addirittura più antica rispetto a quellaSsc Napoli. La data di fondazione del club locale è il 1906, e quella giocata oggi è stata una delle partite più attese di tutta la storia biancoazzurra (i colori delsono bianco e azzurro, tenetelo a mente). Allo stadio San Ciro, campo da 7.500 spettatori sui vecchi gradoni in cemento armato, oggi è arrivato ilIlnon è mai andato oltre il quarto livello del calcio italiano dalla fine degli anni Quaranta, ha toccato la Serie C a girone unico nei campionati dell’immediato Dopoguerra. Da allora, appena dodici partecipazioni alla Serie D, compresa quella di quest’anno dopo la salvezza degli anni precedenti. L’attesa per un match così importante, contro un avversario riconoscibile a ...