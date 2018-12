Rugby | Challenge Cup | Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : super Benetton Treviso. Vittoria sugli Harlequins e vetta della classifica : Impresa della Benetton Treviso. A Monigo la franchigia tricolore, di ritorno dalla trasferta sudafricana, riesce a trovare il terzo successo in altrettante partite battendo nel terzo turno di Challenge Cup 2018-2019 gli Harlequins per 26-21 al termine di una partita davvero spettacolare e dal finale thriller. Fondamentale la Vittoria odierna: la banda tricolore è in testa al proprio raggruppamento e può puntare al passaggio del turno. Emozioni ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre battono l’Enisey in trasferta per 31-14 : Tornano alla vittoria dopo circa un mese fatto di sole sconfitte le Zebre. La franchigia tricolore si impone in trasferta nella terza giornata della Challenge Cup 2018-2019: in Russia, a Mosca, con l’Enisey, la banda italiana recita il ruolo di protagonista (era nettamente favorita alla vigilia) e non sbaglia, portandosi a casa una vittoria importante, la prima stagionale nella competizione, per 31-14. È la mediana a sfondare: Palazzani va ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso ospita gli Harlequins - serve il colpaccio : Giornata importante la terza per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2018-2019 per la Benetton Treviso. A Monigo arrivano gli inglesi degli Harlequins, che al momento comandano la classifica nel Gruppo 5, pur essendo a pari merito (quota 6 punti) con la franchigia tricolore. Un successo per la banda di Kieran Crowley significherebbe primo posto, che vale il passaggio del turno, fondamentale per il movimento del Bel Paese. Notizie positive ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre volano in Russia per vincere : Trasferta russa per le Zebre nell’Amlin Challenge Cup di Rugby: la terza giornata della manifestazione continentale vede la franchigia italiana ospitata dall’Enisey, con un unico obiettivo, quello di tornare alla vittoria che manca praticamente da più di un mese. Tornano a disposizione tutti i giocatori impegnati a novembre con la Nazionale per i Test Match: coach Bradley può gestire al meglio la propria rosa. Palazzani-Canna la ...

Rugby – Challenge Cup : scelti i Leoni per la sfida contro gli Harlequins : I Leoni del Benetton Rugby per la gara di Challenge Cup contro gli Harlequins Domani pomeriggio alle ore 15:00, dopo oltre un mese di assenza dallo Stadio Monigo, i Leoni biancoverdi faranno ritorno nella propria casa. Una casa che si presenterà con un look diverso, più accogliente grazie alla realizzazione della copertura ed ampliamento della Tribuna Est, grazie al rifacimento della recinzione perimetrale ed infine grazie anche ...

Rugby - Challenge Cup – Doppio derby fra Zebre e Benetton : info utili e prezzi dei biglietti : Il 23 e il 29 dicembre Zebre Rugby Club e Benetton Rugby si affronteranno in due derby da non perdere: info utili e prezzi dei biglietti Il Guinness PRO14 lascia spazio nei due fine settimana a venire alla Challenge Cup, pronto a ripartire alla fine di dicembre con i due derby d’Italia che vedranno di scena le Zebre Rugby Club e la Benetton Rugby. In palio punti pesanti per la classifica ma, per i tanti Azzurri in campo – ...

Rugby – EPCR Challenge - le Zebre non lasciano scampo ai Bristol Bears - inglesi battuti 20-17 : Ottima vittoria per le Zebre contro gli inglesi dei Bristol Bears, i padroni di casa si impongono con il punteggio di 20-17 Ad una settimana di distanza dalla gara di andata giocata sabato scorso in Inghilterra, le Zebre hanno ospitato i Bristol Bears allo Stadio Lanfranchi di Parma nel secondo turno del girone 2 della coppa europea EPCR Challenge Cup. I bianconeri hanno schierato 11 Azzurri nel XV iniziale alla ricerca dei primi punti ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : arriva la rivincita - le Zebre battono Bristol allo scadere! : Tornano a vincere le Zebre: dopo ben quattro sconfitte consecutive al Lanfranchi di Parma la franchigia italiana torna al successo battendo nella rivincita di Challenge Cup 2018-2019 Bristol, che settimana scorsa si era imposto in casa per 43-22. Il risultato odierno è di 20-17 e arriva al termine dell’ennesimo match combattutissimo che vede spuntarla le Zebre proprio allo scadere: c’è ancora la possibilità di giocarsi il passaggio ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo - sconfitta per Treviso : Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di Rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo. Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 ...

Rugby – Challenge Cup : undici azzurri nel XV iniziale delle Zebre che sfidano Bristol a Parma : Nella giornata di domani le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears: undici azzurri nel XV iniziale della formazione italiana Lo Stadio Lanfranchi è pronto ad ospitare le coppe europee di Rugby anche per la stagione 2018/19: domani infatti le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears. La gara è valida per il secondo turno del girone 4 ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva : Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero. Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il ...

Rugby – Challenge Cup : i 23 Leoni del Benetton per la sfida contro Agen : Challenge Cup: i 23 Leoni del Benetton Rugby per il secondo round contro Agen Dopo il convincente successo dello scorso weekend ottenuto allo Stadio Monigo contro il Grenoble, i biancoverdi partiranno stamane per la Francia destinazione Agen dove domani sera ore 19.30 disputeranno il secondo round di European Rugby Challenge Cup. Nessun precedente tra le due squadre che si affronteranno allo Stade Armadie, l’incontro verrà diretto ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Tommaso Allan da applausi alla prima europea : Sono partite le coppe europee anche nel Rugby: quest’anno l’Italia vede le due franchigie del Pro14 impegnate entrambe in Challenge Cup. Destini opposti per Benetton e Zebre all’esordio: i trevigiani hanno vinto in casa contro i francesi del Grenoble, mentre i parmensi hanno perso a Bristol, in Inghilterra. Di seguito i migliori italiani del primo turno di Challenge Cup: Tommaso allan (Benetton): due mete, quattro ...

Rugby – Le Zebre sconfitte dai Bristol Bears nell’esordio stagionale in Challenge Cup : Sconfitta all’esordio per le Zembre in EPCR Challenge Cup: la formazione italiana si arrende ai Bristol Bears Le Zebre hanno aperto la loro campagna europea in EPCR Challenge Cup nella tana degli inglesi Bristol Bears, club neopromosso nel massimo campionato inglese. Nella prima sfida del girone 4 gli inglesi, nonostante i tanti cambi rispetto alla formazione scesa in campo 7 giorni fa nella sconfitta contro Worcester, sono partiti ...