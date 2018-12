Roma | il suicidio perfetto | il Cagliari | in nove | strappa un clamoroso pari al 95esimo

Suicidio a Roma - studentessa americana si butta dal settimo piano : Dramma a Trastevere nella notte. Una studentessa americana, originaria del Colorado, si è tolta la vita gettandosi da una finestra al settimo piano, in via Ippolito Nievo.La giovane, in italia per motivi di studio, viveva in casa con altre connazionali. A dare l'allarme sono state proprio le coinquiline che hanno visto la studentessa chiudersi in bagno senza più uscirne. Quando erano circa le 3, le amiche preoccupate, non riuscendo ...