Genoa | Kouamé | “Vi racconto un aneddoto su Piatek | ecco quello che ho pensato…”

Il Milan su Kouame : Montolivo offerto al Genoa : Il rallentamento dell'affare Ibrahimovic non ha bloccato il Milan sul mercato. L'obiettivo del club rossonero è rinforzare ugualmente la rosa con un attaccante in più, a maggior ragione se il tecnico ...

Genoa - Perinetti : 'A gennaio prendiamo un esterno sinistro. Piatek e Kouamé incedibili' : Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l'Entella: 'Ci teniamo alla Coppa Italia, abbiamo l'occasione di far giocare alcuni giocatori che sono scesi in campo di meno. E' un gruppo sano, meritano una passerella ...

Genoa - contro la Spal la partita della ‘vita’ : il messaggio di Romero e Kouame [VIDEO] : Il Genoa è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino, la tensione è alta in casa rossoblu, la classifica infatti preoccupa e nel mirino è finito l’allenatore Juric sia per i risultati che per come ha gestito le ultime partite. La squadra nel frattempo è al lavoro per preparare la prossima partita di campionato, di fronte la Spal in una partita fondamentale per la corsa salvezza. Nelle ultime ore presenti al Genoa store ...

Highlights Torino-Genoa 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Ansaldi e Belotti ribaltano la rete di Kouamè : Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 nell’incontro valido per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta: dopo la rete iniziale di Kouamè nata dagli sviluppi di un corner, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a un bel gol di Ansaldi e al rigore trasformato da Belotti. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Torino-Genoa 2-1. Highlights ...

Genoa - anche Kouame piace alle big d'Europa : Non solo Krzysztof Piatek. Secondo la Gazzetta dello Sport fra gli osservati speciali del derby di Genova questa sera ci sarà anche Christian Kouamé . La punta ivoriana sarà seguita dagli scout dei due club di Manchester, del Tottenham e di Real Madrid ...

Genoa - Kouame : 'Nel derby facciamo come l'Inter' : ... 'Nei prossimi giorni immagino che Criscito e gli altri miei compagni inizieranno a spiegarmi cosa sia davvero - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Non ne ho mai giocati in carriera ma ne ho ...

Genoa-Napoli 1-2 : Kouamé - Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi : Napoli all'ultimo respiro, che porta a casa tre punti d'oro approfittando dell'autogol di Biraschi nel finale. Un due a uno contestato dai genoani. La partita che nessuno si aspetta, con il Genoa in ...

Genoa-Napoli diretta live 1-0 : gol Kouame - rossoblu in vantaggio [FOTO] : 1/14 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Genoa-Napoli 0-1 - il primo tempo : Kouame fa male : Partita ad alto ritmo Genoa-Napoli è una partita all’inglese fin dai primissimi minuti. Bellissima atmosfera sugli spalti, la pioggia, Marassi come un campo dello Yorkshire, e due squadre intensissime, fin dal primo pallone giocato. Intense fino al punto da apparire disordinate, forse non è solo che Genoa e Napoli sembrano disordinate, forse lo sono e allora il Napoli ne soffre di più, soprattutt0 in fase difensiva: tantissime sbavature, ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Kouamé di testa - Grifone in gol : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Serie A Genoa - assente Kouamè in permesso concordato : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , in vista della gara di sabato sera contro il Napoli . Seduta tecnico-tattica per i rossoblù, con approfondimenti incentrati sull'impostazione della gara, con l'...

Genoa - Kouamè felice della prestazione : “Abbiamo fatto la partita - peccato per il risultato” : Nonostante la sconfitta della sua squadra, Christian Kouamè può essere considerato uno dei migliori in campo. L’attaccante del Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il la gara contro il Milan: “Tutte le volte che entro in campo cerco di dare il 100% anche se a volte non gira bene. Cerco di dare sempre il massimo“. Sulla partita di stasera: “Abbiamo fatto la partita, è vero che ci hanno messo in difficoltà ...

Milan-Genoa - le pagelle : super Suso - Kouamé è scatenato : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6.5 Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic. MUSACCHIO 6.5 Cerca di contrastare Piatek. ROMAGNOLI 7 Sfortunato ...

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giochera' domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, ...