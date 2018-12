: Dopo le soddisfazioni di #Palermo e #Torino, ora quelle che provengono dalla #Calabria e dal mondo: 90 arresti per… - NicolaMorra63 : Dopo le soddisfazioni di #Palermo e #Torino, ora quelle che provengono dalla #Calabria e dal mondo: 90 arresti per… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, operazione internazionale 90 arresti dalla Calabria al Sudamerica Fermi in Germania, Olanda e Colombia - TelevideoRai101 : Dalla Calabria a Roma 6 bus per Salvini -

in viaggio versoper assistere al comizio di. Sono i leghisti calabresi che pur di essere aalla manifestazione di piazza del Popolo si sono ritrovati a Lamezia Terme per imbarcarsi su un pullman diretto alla Capitale. Sono partiti poco dopo mezzanotte e arriveranno atra 7 ore. "Ma la fatica non si sente in questi casi", dice uno di loro. Quello di Lamezia è uno dei 6 pullman partitia conferma del radicamento anche a sud del movimento guidato da.(Di sabato 8 dicembre 2018)