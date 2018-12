Pd | Maurizio Martina | “Rispetto la scelta di Minniti | Pd esca da logiche asfittiche”

Maurizio Martina : “Con un referendum raccoglieremo le firme per abrogare il Dl sicurezza : Maurizio Martina,in una conferenza stampa insieme a Matteo Richetti, ha avanzato una proposta ai suoi compagni di partito: di raccogliere le firme per un referendum abrogativo del decreto sicurezza Il segretario dimissionario del Pd Maurizio Martina, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio insieme al dem Matteo Richetti, ha avanzato ai compagni di partito una proposta: raccogliere le firme per un referendum abrogativo del ...

Primarie Pd : Matteo Richetti si sfila - sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si sfila dalla corsa alla leadership del Pd. E lo fa con un post su Facebook, nel quale annuncia che sosterrà il segretario uscente Maurizio Martina. "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente - si legge sul suo profilo Fb - È il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo."Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ...

Matteo Richetti ha ritirato la sua candidatura a segretario del PD per appoggiare Maurizio Martina : Il senatore Matteo Richetti ha annunciato di aver ritirato la sua candidatura a segretario del Partito Democratico e che al congresso appoggerà Maurizio Martina. Al momento restano quindi sei candidati alla guida del partito: Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio Martina,

Primarie Pd - Matteo Richetti ritira la candidatura a segretario : sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si ritira dalle Primarie del Pd per sostenere la candidatura di Maurizio Martina: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale. Voglio dire una cosa, soprattutto ai più giovani: questo gesto di responsabilità, lo faccio soprattutto per voi. Per non sprecare il nostro percorso".Continua a leggere

Maurizio Martina - cambieremo nome al Partito Democratico : Il candidato alla segreteria in una intervista dichiara di voler provare a lanciare una nuova linea di Partito, ci chiameremo solo “Democrati” Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dal Partito Democratico ai democratici. Al plurale». Così il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista a Repubblica prova a lanciare una nuova linea, che sembra ...

Pd - Maurizio Martina ufficializza la sua candidatura : “Dobbiamo inchinarci ai nostri iscritti” : Maurizio Martina ufficializza la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico, lanciata dal circolo di San Lorenzo, a Roma. "Partire da un circolo democratico vuol dire ringraziare i nostri militanti per l'impegno. Dobbiamo inchinarci alla passione dei nostri iscritti e dei nostri militanti".Continua a leggere

Maurizio Martina si candiderà alla guida del PD : Maurizio Martina sarà sostenuto da diversi big da Delrio a Serracchiani. Maurizio Martina corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma in un circolo del quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma ...

Maurizio Martina si candiderà alla guida del PD : MAURIZIO MARTINA sarà sostenuto da diversi big da Delrio a Serracchiani. MAURIZIO MARTINA corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma in un circolo del quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma ...

Repubblica scrive che Maurizio Martina si candida a segretario del PD : Repubblica scrive che Maurizio Martina si candiderà alle primarie per il segretario del Partito Democratico e che lo annuncerà ufficialmente domani, giovedì. Sempre Repubblica aggiunge che sarà sostenuto tra gli altri da Graziano Del Rio, ex ministro delle Infrastrutture vicino

Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere

Maurizio Martina parole al veleno a Toninelli : “Chieda scusa a Genova” (VIDEO) : Maurizio Martina parole al veleno verso Danilo Toninelli Martina è intervenuto sul dl Genova: “Come è possibile che il Governo infili uno scandaloso condono nel decreto Genova e si abbia un ministro che non si tiene e alza il pugno, prima di tutto contro quella città“. “Capita che in una forza come la nostra troppo spesso non riusciamo a fare prevalere gli elementi che ci uniscono e che sono tanti e prevalenti rispetto a quelli ...

Maurizio Martina e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd : I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto ...

Maurizio Martina in campo per la leadership del Pd : Si candida o non si candida? È un addio o un rilancio? Maurizio Martina ha scelto di giocare la parte della sfinge nel sabato della fine della sua segreteria. E l'assemblea Pd è un enorme punto interrogativo in cui il la maggioranza la pensa così: "Si candiderà per disturbare la manovra di Renzi. Togliere voti a Marco Minniti e far sì che dovrà essere l'assemblea a scegliere il segretario". Quindi un ...

Maurizio Martina potrebbe candidarsi alla segreteria del Partito Democratico : Dopo aver rassegnato le dimissioni, dando così il via formale al percorso congressuale, l'ex segretario Maurizio Martina fa sapere di star valutando di candidarsi nuovamente alla guida del Partito Democratico. Deciderà nei prossimi giorni se far parte del nutrito gruppo di pretendenti alla segreteria PD.Continua a leggere