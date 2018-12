Nuoto | Margherita Panziera | “Sono più convinta di me stessa Ai Mondiali? Voglio

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Margherita Panziera al primo esame da big internazionale. Obiettivo podio nei 200 dorso : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera sulla luna e la rinascita di Orsi - cadono i record! Quadarella in progressione : Pomeriggio di finali nella prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si comincia con i 200 farfalla uomini. Il bronzo continentale di Glasgow ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Non mi immaginavo un tempo del genere. Questo risultato promette ben per i Mondiali” : “Non mi sono resa conto di andare così forte durante la gara anche perché ho caricato fino a un paio di giorni fa. Il mio allenatore mi aveva detto di fare la gara normale, io mi sentivo bene in acqua ma non immaginavo un tempo del genere“. Queste le prime parole di Margherita Panziera a RaiSport, autrice del nuovo record italiano dei 200 dorso femminili (2’01″56) nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta a ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale sui 200 dorso : Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura. Una partenza fin ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera e la riconferma dopo Glasgow : Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato l’anno di Margherita Panziera, vittoriosa quest’estate nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico ...

Chi è la ragazza del dopo Pelligrini. Margherita Panziera : “Io - ultima romantica - mi tuffo in un Nuoto formato Disney. Lieto fine garantito” : Bionda, veneta, oro nei 200 metri agli ultimi Europei di nuoto. E non è Federica Pellegrini. Lei si chiama Margherita Panziera, altro stile, dorso e altro approccio: un romanticismo difeso con determinazione....