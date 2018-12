Nobel per la medicina 2013 Randy Schekman | La Scienza è in mano ad una Casta

Roberto Orosei a Stoccolma per la Nobel Week : ecco il suo studio su Marte : Ci sarà anche Roberto Orosei, il prossimo 10 dicembre a Stoccolma, ad assistere alla cerimonia di consegna dei Premi Nobel 2018. E il giorno prima Orosei, ricercatore all’Istituto di Radioastronomia dell’INAF di Bologna, sarà uno dei 30 panelists invitati a prendere parte alla prestigiosa tavola rotonda che precede la cerimonia. Tema di quest’anno è l’acqua: acqua intesa come risorsa limitata e con le sue implicazioni sociali e politiche, ma ...

Lo chef José Andrés che sfama i poveri candidato al Nobel per la Pace : Per lo chef José Andrés "dar da mangiare agli affamati" è un mantra, una ragione di vita. Il cuoco spagnolo è impegnato da sempre nel sociale e con la sua associazione, la World Central Kitchen, ha sfamato milioni di bisognosi. Per queste ragioni John Delaney, deputato democratico americano, ha deciso di avanzare la candidatura dello chef al Nobel per la Pace.Come riporta il Washington Postla nomina in lizza di ...

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...

Una vita da Nobel : la 'rivoluzione copernicana' del Prof. Giulio Tarro : Da questo punto di vista la sua attualità e la sua importanza sono enormi, in un momento in cui la scienza sembra essersi definitivamente sostituita all' economia e alla politica come motore della ...

Scuola. Gli allievi dell'Itis Baldini a lezione con Martin Karplus - premio Nobel per la Chimica : Il premio Nobel si è poi intrattenuto con gli studenti del quarto anno di Chimica di Ravenna, rispondendo a domande sulla scienza, ma anche su personali scelte di vita, orientate sin dalla giovane ...

Scienza - addio a Shimomura : Nobel per la scoperta della proteina a fluorescenza verde : Il chimico e biologo giapponese naturalizzato statunitense Osamu Shimomura, Premio Nobel per la Chimica 2008 per la scoperta della proteina a fluorescenza verde, usata come marcatore in medicina, è morto venerdì scorso a Nagasaky, per cause naturali, all’età di 90 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dall’Università di Nagasaki. Era professore emerito presso la Boston University Medical School ed è stato senior ...

Il Premio Nobel per l'Economia a due teorie sull'ambiente : carbon tax e crescita endogena : Tag: ambiente economia Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi Il lascito del Governo Renzi: 2.617 euro di debito pubblico a testa Legge 104, in arrivo il bonus ...

Ambiente e sostenibilità - il Nobel per l’Economia sfida Trump : Quale è il nostro comportamento che più crea danno? In casa e nei viaggi?Nel meteo?A tavola?Come spieghiamo i cambiamenti del clima? Perché non è bello che il tempo sia sempre bello?Servono gli accordi internazionali?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Migrazioni e cambiamenti climatici, come ...

Nobel per l’economia - perché una carbon tax può aiutare a rallentare il riscaldamento globale : Una possibilità per contrastare l’inquinamento: “risucchiare” l’anidride carbonica emessa nell’atmosfera Il Nobel per l’economia di quest’anno, consegnato ai due studiosi americani William D. Nordhaus e a Paul M. Romer, ha un significato particolare in questo momento storico, dato l’impegno dei due docenti nel coniugare gli studi in materia economica con i dati relativi alle ricadute e agli effetti dei ...

Uno strano Nobel per la Pace - il cristiano “figlio” del fardello dell’uomo bianco : Roma. Assieme alla yazida irachena Nadia Murad, il dottor Denis Mukwege sembra il Nobel della Pace perfetto per il suo tempo: la violenza sulle donne e gli stupri, il Terzo Mondo, l’umanitarismo e i vecchi sensi di colpa della colonizzazione europea. Il mondo intero sta parlando di lui, ma pochi ne

Economia - due Nobel politici per la lotta all'effetto serra : Essa è preoccupata dell'effetto serra, generato dai combustibili, ma ritiene che il mondo possa risolverlo, con il progresso tecnologico. Non sono convinto che gli studi allarmistici di Nordhaus ...

Il Premio Nobel per l'Economia è andato a due teorie che riguardano l'ambiente : è stato il primo a creare, negli anni Novanta, un modello quantitativo che ha descritto l'interazione tra economia e clima, combinando teorie ed esperienze di fisica, chimica ed economia. Consulente ...