Karina Cascella pazza d’amore | bacio ardente a Max davanti a Salvatore

Uomini e donne - dramma di Karina Cascella : mentre era in bagno al concerto di Vasco Rossi... : In occasione di un evento di cui sarà ospite in un negozio di Cava De Tirreni, in provincia di Salerno, Karina Cascella ha voluto condividere con i suoi follower un aneddoto accaduto 27 anni fa ...

Karina Cascella - gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista : Karina Cascella, il simpatico aneddoto raccontato su Instagram Oggi Karina Cascella ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram un simpatico aneddoto che la riguarda. Una gaffe con tanto di caduta finale! Tutto è partito annunciando la sua presenza nei prossimi giorni in un negozio di abbigliamento a Cava de’ Tirreni. Poi ha […] L'articolo Karina Cascella, gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista proviene da ...

Karina Cascella scrive a Nilufar Addati : lo scambio di ‘cortesie’ : Karina Cascella scrive all’ex tronista si Uomini e Donne Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, finito il percorso a Temptation Island Vip, sono più uniti e innamorati che mai. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne non perde infatti occasione per dimostrare a se stessa e al […] L'articolo Karina Cascella scrive a Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’ ...

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella si scaglia contro il reality : 'Imbarazzante e flop' : Il Grande Fratello Vip 3 continua a scatenare accese discussioni, soprattutto perché non tutti hanno gradito il cast di quest'edizione che, anche dal punto di vista degli ascolti, non sta di certo brillando. Tra i personaggi televisivi che hanno stroncato il GF Vip c'è Karina Cascella che, in queste ore, su Instagram ha puntato il dito contro i concorrenti, ammettendo che quest'anno non ha seguito la trasmissione perché la ritiene noiosa, ...

“Grande Fratello Vip” : eliminate Martina Hamdy. Karina Cascella commenta così : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi”, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. I tre in ...

Karina Cascella spara a zero su Martina e Gf Vip 2018 : l’opinionista senza freni : Karina Cascella spara a zero su Martina Hamdy: le parole di fuoco dopo l’eliminazione Karina Cascella ha criticato Martina Hamdy e non solo, le sue parole di fuoco hanno colpito tutto il Gf Vip 2018. Questa edizione non sta entusiamando molto e gli ascolti parlano chiaro, oltretutto il cast non è stato in grado di […] L'articolo Karina Cascella spara a zero su Martina e Gf Vip 2018: l’opinionista senza freni proviene da Gossip ...

È successo in TV - 27 novembre 2008 : Franco Trentalance è (l'ultima?) Talpa - Karina Cascella la vincitrice : Nella nostra rubrica abbiamo già avuto modo di parlare de La Talpa. L'ultima edizione del reality show di Italia 1 risale al 2008 e le tre edizioni andate in onda sino ad oggi sono state condotte da Paola Perego. Ci soffermiamo stavolta sulla terza edizione iniziata il 9 ottobre 2008 e proseguita per una durata complessiva di 50 giorni.La finale si è svolta il 27 novembre 2008, mentre il 4 dicembre 2008 è andata in onda una puntata riepilogativa ...

Karina Cascella e Luciana Turina litigano a Domenica Live : Ennesima lite nel solotto di “Domenica Live” tra Luciana Turina e Karina Cascella, che ha visto intervenire anche Barbara D’Urso per riportare la calma in studio. Luciana Turina molto spesso ha raccontato di avere delle difficoltà economiche, invece sarebbe stata avvistata da qualcuno mentre sperperava il denaro giocando a bingo. La Cascella le avrebbe dato della bugiarda facendole perdere il controllo: “Da Riccardo Signoretti accetto la ...

Lite furiosa a Domenica live tra Karina Cascella e Luciana Turina : A “Domenica live” in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne c’è stata una furiosa e pesantissima la Lite in diretta tra Luciana Turina e Karina Cascella, che ha visto intervenire anche Barbara D’Urso per riportare la calma in studio. Luciana Turina molto spesso ha raccontato di avere delle difficoltà economiche, invece sarebbe stata avvistata da qualcuno mentre sperperava il denaro giocando a bingo. La ...

Domenica Live - lite furiosa tra Karina Cascella e Luciana Turina : «Fatti li c... tua» : Puntata ricca di urla e purtroppo scontri tutti al femminile l'ultima di Domenica Live, in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: in particolare furiosa e ...

