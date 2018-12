Incendio distrugge abitazione | paura nella notte a Gallipoli

Dramma a Sassari - Incendio distrugge appartamento : salva una donna - morto il figlio 25enne : Gaviniccio Cau, 25 anni, è morto intossicato a causa di un incendio divampato per cause ancora in via di accertamento nel suo appartamento di Porto Torres. salva la madre, che era con lui e che risulta ferita in maniera grave. E' stato un carabiniere ad accorgersi delle fiamme.Continua a leggere