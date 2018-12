Manovra 2019 | gli emendamenti del governo Non ci sono pensioni e reddito di cittadinanza

Manovra : al CNR 30 milioni l’anno nel 2019-2028 : Trenta milioni l’anno, nel periodo 2019-2028, per il Consiglio nazionale delle ricerche. Lo stanziamento delle risorse è previsto in un emendamento del governo al ddl bilancio, presentato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse, si spiega nella relazione tecnica, vengono attribuite “per il perseguimento efficace delle attività istituzionali di ricerca”. L'articolo Manovra: al CNR 30 milioni l’anno nel 2019-2028 sembra essere il primo su ...

Manovra 2019 - emendamenti dal governo. L'esame alla Camera slitta a mercoledì : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. Obiettivo: evitare la procedura d'infrazione Ue

Manovra - Cgia : per le imprese aggravio da 6 - 2 miliardi nel 2019 : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà per le aziende italiane un aggravio di 6,2 miliardi a livello fiscale: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Manovra 2019 - alla Camera da lunedì : governo pronto fiducia - : l'intenzione manifestata dalla maggioranza durante la Conferenza dei capigruppo. La Commissione Bilancio in pressing sul governo per la presentazione degli emendamenti. Intanto, a margine del G20 a ...

Casa - tassa unica nella Manovra 2019. Ecco le aliquote : Tuttavia questo risvolto della norma sembra essere una svista tecnica piuttosto che una vera volontà politica e potrebbe rientrare nel corso dell'esame. Anche il Pd ha presentato un emendamento sulla ...

Manovra 2019 - arriva bocciatura UE : grave violazione delle regole : "Un sonnambulo che cammina verso l'instabilità" questa è la definizione data all'Italia dal commissario UE Dombrovskis nella giornata di ieri, 21 novembre, come se gli stessi cittadini italiani non fossero consapevoli di quanto sta accadendo, ma soprattutto accadrà, dopo l'ennesima bocciatura della Manovra da parte della Commissione Europea. La Manovra è stata bocciata: l'Italia è a rischio sanzione È stagione di austerity. Ieri, nel giorno ...

Manovra 2019 - arriva la bocciatura Ue : “grave violazione regole” : (Foto Ansa) Era attesa ed effettivamente così è andata: la Commissione Ue ha bocciato la Manovra 2019 messa a punto dal Governo Lega-5stelle. Secondo quanto stabilito nella riunione del collegio dei commissari, la Commissione europea ha definitivamente e totalmente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del ...

Manovra 2019 - l’Accordo : cancellato il Condono fiscale : ecco cosa resta : Sempre più a ridosso di dicembre, mese in cui la Manovra 2019 dovrà essere chiusa, passa la linea del Movimento 5 stelle e l’ultimo accordo di Governo cancella il Condono dall’impianto del Decreto fiscale, lasciando intatta solo la Pace fiscale. “Pieno accordo sul decreto fiscale. Confermata l’assenza del Condono, restano tutte le misure della pace fiscale come la possibilità di spalmare in 5 anni il dovuto, la possibilità di uscire ...

Manovra 2019 : sanatorie proposte su errori fiscali e fattura elettronica : Allo scadere oggi, 15 novembre, del termine per presentare gli emendamenti alla Manovra 2019, ce ne sarebbero due in arrivo a firma Lega e 5 stelle: si tratta di due nuove sanatorie per i piccoli errori commessi in fase di Dichiarazione dei redditi e per le sanzioni riguardanti la fattura elettronica, il cui obbligo entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019. Vediamo in cosa consistono questi emendamenti dell’ultima ora, che se approvati ...

Manovra 2019 - Tria all’Europa : il deficit al 2 - 4 non si tocca. La risposta : La Manovra 2019 andrà avanti così: questo il succo della lettera che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea. Lo ha fatto entro i termini richiesti con la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ne illustra strategia e contenuti. Il nuovo DPB è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Inviato anche il ...

Manovra - Fmi : 'impatto incerto' su crescita 2019 - prevede un +1% : ... dato che l'effetto di spinta derivante dalle misure espansive verrebbe frenato dalle ricadute nell'economia reale del rialzo degli spread sui titoli di Stato, se restasse ai livelli …

Manovra 2019 : il governo risponde alla Commissione Ue : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, spiegano fonti di stampa, vorrebbe scrivere nella Manovra una previsione di crescita inferiore all'1,5% e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si ...