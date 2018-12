Terremoto Alaska | le spaventose testimonianze dei residenti e l’avviso degli esperti

Violento Terremoto in Alaska : crollano le strade - edifici danneggiati : Terremoto Alaska : crollano le strade , edifici danneggiati Una potente scossa di Terremoto del settimo grado della Scala Richter ha colpito l’ Alaska , oggi 30 novembre 2018 alle 18:29 (ore italiane) provocando seri danni nell’area di Anchorage, la città più grande del paese. Secondo le prime notizie che arrivano dalla zona epicentrale, individuata dagli strumenti nel distretto di Matanuska-Susitna, numerosi edifici sono stati danneggiati mentre un ...

Terremoto in Alaska - Trump promette fondi : ANSA, - ANCHORAGE , Alaska , , 1 DIC - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato via tweet un messaggio al popolo dell' Alaska , colpito ieri da un forte Terremoto . "Al grande popolo dell'...

